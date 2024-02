World Protein Day 2024: अंडा ही नहीं ये 5 सस्ते वेजीटेरियन फूड्स भी हैं प्रोटीन का खजाना, तुरंत करें डाइट में शामिल

ऐप पर पढ़ें

Foods that have more protein than an egg: आज दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को शरीर के लिए इसकी जरूरत और सेवन के सही तरीके के महत्व को समझाना है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट की जरूरत सिर्फ उन लोगों को रहती है,जो बॉडीबिल्डिंग या फिर मसल ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन आपको बता दें, कि प्रोटीन की जरूरत हर उस व्यक्ति को होती है,जो स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता है। शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली और मांसपेशियों की मजबूती के लिए संतुलित मात्रा में प्रोटीन का सेवन किया जाना जरूरी होता है। ज्यादातर लोग बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अंडा या नॉन-वेज फूड खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शाकाहारी लोग बिना अंडे या फिर नॉन वेज फूड को शामिल करके भी प्रोटीन की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे सस्ते प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में, जो हैं प्रोटीन के रिच सोर्स।

सोयाबीन-

शाकाहारी लोगो के लिए सोया चंक प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये सस्ते होने के साथ बाजार में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। बता दें, 100 ग्राम सोया चंक 52 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है।

कद्दू के बीज-

सीताफल के बीज भी हाई प्रोटीन सोर्स हैं। यह सीड्स प्रोटीन, असंतृप्त वसा और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है। बता दें, 100 ग्राम कद्दू के बीजों में 32 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है।

ओट्स-

भारत में ज्यादातर घरों में नाश्ते में खाया जाने वाला ओट्स विटामिन और प्रोटीन का रिच सोर्स है। 100 ग्राम ओट्स में 18 ग्राम प्रोटीन होता है।

पनीर-

शाकाहारी लोगों का पसंदीदा पनीर भी प्रोटीन का रिच सोर्स है। 100 ग्राम पनीर से लगभग 18 ग्राम तक प्रोटीन शरीर को मिलता है। इसके अलावा पनीर में कैल्शियम,फॉस्फोरस और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो सेहत को अच्छा बनाए रखने में मदद करते हैं।

काला चना-

काले चने को भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। काला चाना कार्बोहाइड्रेट,आयरन,फाइबर के साथ हाई प्रोटीन से भरपूर होते हैं। 100 ग्राम काले चने में 19 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है।