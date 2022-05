World No-Tobacco Day: बीड़ी-सिगरेट की लत से छुटकारा दिलाएंगे ये देसी उपाय, नहीं कोई साइड इफेक्ट्स

Home Remedies To Get Rid Of Tobacco Addiction: आज दुनियाभर में वर्ल्ड नो टुबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 31 मई को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय 'तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा' है। WHO के मुताबिक सिगरेट पीने की वजह से हर साल 8 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण में मिल रही है, जिससे वायुमंडल जहरीला होता जा रहा है। जिससे पता चला चलता है कि स्मोकिंग (Smoking) न केवल इंसानों के फेफड़ों को खत्म कर रही है बल्कि पर्यावरण को भी तबाह कर रही है। ऐसे में अगर आप भी बीड़ी-सिगरेट की लत में फंसे हुए हैं और इससे जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये देसी नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं।

World No-Tobacco Day: भारत में हर साल तंबाकू के सेवन से होती हैं 10 मिलियन से ज़्यादा मौतें, विशेषज्ञों ने दी ये सलाह

बीड़ी-सिगरेट की लत से छुटकारा दिलाएंगे ये नुस्खे-

अदरक की चाय-

अचानक तंबाकू- सिगरेट छोड़ने पर जी मिचलाने या चक्कर जैसी शिकायत हो सकती है। ऐसे में आप राहत पाने के लिए अदरक की चाय या जूस बनवाकर पी सकते हैं। इससे आपको राहत मिलेगी।

अजवायन और सौंफ-

अजवायन और सौंफ की बराबर मात्रा और इनसे आधी मात्रा में काला नमक लेकर तीनों चीजों को बारीक पीस लें। इस पाउडर में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर रातभर रख दें। सुबह इसे गर्म तवे पर हल्का भूनकर एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दें। जब भी सिगरेट पीने का मन हो तो इस चूर्ण को चूस लें। सिगरेट की लत छूट जाएगी।

संबंधित खबरें

अदरक और आंवला-

अदरक और आंवला को कद्दू-कस करके सुखा लें और नींबू और नमक डाल कर डिब्बे में भरकर हमेशा अपने साथ रखें। जब भी सिगरेट पीने की तलब लगे, आप थोड़ी-थोड़ी देर पर इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं।

योग और सुबह की सैर-

बीड़ी-सिगरेट की तरफ आपका ध्यान न जाए, इसके लिए आप योग, सुबह की सैर और हल्की एक्सरसाइज की मदद लें।शुरुआत में 2-4 दिन ये सब चीजें आपको बेकार लगेंगी लेकिन फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी।

दालचीनी और शहद-

सिगरेट पीने और तंबाकू खाने से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और कई दूसरी जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है। लिहाजा सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए दालचीनी को बारीक पीसकर उसमें शहद मिला लें। जब भी सिगरेट पीने का मन हो तो दालचीनी और शहद के इस मिश्रण का सेवन करें।