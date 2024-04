World Liver Day 2024: हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे, जानें इतिहास और थीम

ऐप पर पढ़ें

World Liver Day 2024: दुनियाभर में हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। यह खास दिन लोगों को लीवर रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। लीवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। जो ब्लड प्यूरीफाई करने के अलावा बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है। आजकल खराब जीवनशैली की वजह से युवाओं में लीवर की समस्‍याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्या है वर्ल्ड लीवर डे का इतिहास, महत्व और थीम।

विश्व लीवर दिवस का इतिहास-

लोगों को लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साल 1996 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर ने विश्व लीवर दिवस की स्थापना की। उस दिन के बाद से आजतक हर साल 19 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है।

विश्व लीवर दिवस का महत्व-

विश्व लीवर दिवस मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों को लीवर की सेहत के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मानें तो दुनियाभर में सिर्फ 4 प्रतिशत मौतें लीवर रोगों की वजह से होती हैं। इतना ही नहीं, WHO द्वारा जारी 2024 की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार, हेपेटाइटिस से हर साल 1.3 मिलियन मौत होती हैं।

विश्व लीवर दिवस की थीम-

विश्व लीवर दिवस सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक नई थीम रखी जाती है। इस साल 2024 विश्व लीवर दिवस की थीम,'अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें' (Keep your liver healthy and disease-free) रखी गई है।