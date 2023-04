World Health Day 2023: गर्मियों मे भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, सेहत को पहुंचा सकती हैं नुकसान

ऐप पर पढ़ें

Foods Need To Be Avoided During Summer Season: हर मौसम में सेहतमंद बने रहने के लिए व्यक्ति को खानपान से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए सर्दियों में गर्म तासीर वाली चीजों को खाने की सलाह दी जाती है तो गर्मियों में ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनकी तासीर ठंड़ी हो। खानपान से जुड़े इन नियमों का पालन करके व्यक्ति सेहतमंद बना रह सकता है। फिलहाल गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट में गैस, उल्टी और दस्त के साथ डिहाइड्रेशन की समस्या भी परेशान कर सकती है। जिससे बचने के लिए व्यक्ति को इस मौसम में गर्म तासीर वाली चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर आपको बताते हैं 5 ऐसे फूड्स के बारे में जिनका गर्मियों में अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।

गर्मियों में न खाएं ये चीजें-

मसालेदार भोजन-

मसालेदार भोजन खाने में भले ही बहुत टेस्टी लगता हो लेकिन आपकी पेट की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जरूरत से ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के साथ एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं इसके अलावा ये फैट टिशूज में जम होकर बैली फैट को भी बढ़ाने में मदद करते हैं।

ड्राई फ्रूट्स-

गर्मियों में जरूरत से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से भी बचना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का अधिक सेवन शरीर में गर्माहट पैदा करता है। दरअसल, ड्राई फ्रूट्स में पानी कम और चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। ये हाई शुगर शरीर की गर्मी को और बढ़ाने का काम करती हैं।

ज्यादा नमक-

सर्दी हो या गर्मी नमक का अधिक सेवन किसी भी मौसम में नहीं करना चहिए। नमक सोडियम क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, इसका अधिक सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाकर शरीर में सूजन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग सहित कई अन्य रोगों का कारण बनता है। इसके अलावा गर्मियों में नमक का अधिक सेवन शरीर में पानी की कमी का कारण भी बनता है।

नॉनवेज -

नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों को गर्मियों में रोजाना इसका सेवन करने से बचना चाहिए। रेड मीट, मटन और बीफ जैसे फूड शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा करके शरीर के टॉक्सिन बढ़ाते हैं, जिससे पेट और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो सकती है।

गरम मसाला-

सर्दियों में सब्जी में डाला जाने वाला गर्म मसाला भले ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता हो लेकिन गर्मियों में इसका अधिक सेवन आपके लिए पेट से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इसका अधिक सेवन शरीर की गर्मी बढ़ाकर पित्त की समस्या के साथ हाथ पैरों में जलन पैदा कर सकता है।