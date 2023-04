World Health Day 2023: इन 5 चीजों को खाने के बाद नहीं पीना चाहिए पानी, सेहत को होते हैं ये नुकसान

ऐप पर पढ़ें

Never Drink Water After Eating These Fruits: एक स्वस्थ लंबे जीवन को जीने के लिए आयुर्वेद ने खाने पीने को लेकर कुछ सख्त लेकिन आसान नियम बताए हैं। जिनका पालन करने पर व्यक्ति न सिर्फ रोगों से दूर रहता है बल्कि खाने की हर चीज का मजा भी ले सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कई ऐसी खास चीजें हैं, जिन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसा करने से सेहत को नुकसान पहुंचने के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन सी वो 5 चीजें हैं, जिन्हें खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए।

आयुर्वेद में ज्यादातर फलों को खाने के बाद पानी पीने से मना किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फलों में मौजूद नेचुरल मिठास या फ्रूक्टोज पानी के साथ घुलकर पेट से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ा सकती है। इसके अलावा रसीले फलों का रस पानी के साथ मिलकर शरीर का पीएच लेवल बिगाड़ सकता है।

इन 5 चीजों को खाने के बाद नहीं पीना चाहिए पानी-

अनार-

आयुर्वेद के अनुसार अनार खाने के बाद पानी पीने से व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ऐसा करने वाले व्यक्ति को मतली की भी शिकायत हो सकती है।

केला-

आपने अक्सर घर के बड़े-बुर्जुगों को भी छोटे बच्चों को केला खाकर पानी पीने के लिए मना करते हुए देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि, ऐसा करने से पाचनतंत्र पर बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति को पेट फूलने जैसी समस्या परेशान कर सकती है।

अमरूद-

अमरूद खाने के बाद पानी पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

कोई भी खट्टा फल-

खट्टे फल खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है लेकिन आप अगर ऐसे फल खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है। जिसका असर आपके पाचन पर पड़ने से यह फल आसानी से पचते नहीं हैं और एसिडिटी का कारण बनते हैं। संतरा, मौसमी, आंवला जैसे खट्टे फलों का सेवन करने के बाद पानी न पिएं।

तरबूज-

गर्मियों में आपके पाचन और बॉडी को हाइड्रेट रखने की जिम्मेदारी तरबूज पर होती है। लेकिन आपने अगर तरबूज खाने के बाद पानी पी लिया है तो यह फल आपकी पाचन क्रिया को खराब करके दस्त का कारण भी बन सकता है।