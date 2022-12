ठंड में एक्सरसाइज करने का नहीं करता मन तो फिटनेस बनाए रखेंगे ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips to Motivate Yourself to Exercise During the Cold Winter: तपती धूप और गर्मी से राहत देने वाला ठंड का मौसम अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ये अपने साथ ढेर सारा आलस भी लाता है। जिसका सीधा असर व्यक्ति की फिटनेस पर भी पड़ने लगता है। मौसम में ठंड बढ़ते ही लोगों का खान-पान तो हैवी हो जाता है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। अगर आपके साथ भी आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये आसान टिप्स फिटनेस के प्रति आपको मोटिवेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

बिजी शेड्यूल से निकालें समय-

अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर एक्सरसाइज करें। इसके लिए लंच ब्रेक के दौरान तेज रफ्तार में टहलें या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। ये आसान एक्सरसाइज आपकी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करने में मदद करते हैं।

मोटिवेटेड वर्कआउट पार्टनर-

अगर आपके पास एक मोटिवेटेड वर्कआउट पार्टनर है तो आप अपने वर्कआउट रूटीन के साथ एक्टिव और शेड्यूल पर रह सकती हैं। इसके लिए आप कोई करीबी दोस्त, पड़ोसी या परिवार का कोई सदस्य चुन सकते हैं।

शरीर को रखें गर्म-

सर्दियों में शरीर में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से व्यक्ति को शरीर में अकड़न महसूस होने लगती है। जिसकी वजह से व्यक्ति को एक्सरसाइज करने में दिक्कत महसूस होने लगती है। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहनें, खुली जगह पर वर्कआउट करने की जगह घर के अंदर एक्सरसाइज करें।

वर्कआउट से पहले करें स्ट्रेचिंग-

शरीर के लिए गर्माहट जरूरी है क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है, आपकी मसल्स को आराम देती है और आपकी परफॉर्मेंस में भी सुधार करती है। ये फायदे मसल्स के खिंचाव और दर्द को कम करके एक्सरसाइज के दौरान लगने वाली चोटों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं।