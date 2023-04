ईयर बड्स से क्यों नहीं करना चाहिए कान साफ? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

ऐप पर पढ़ें

कानों को साफ करने के लिए ज्यादातर लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स ईयर बड का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं। ईयर वैक्स एक नैचुरल पदार्थ हैं जो आपके कानों द्वारा खुद को धूल, सूक्ष्मजीवों, पानी और बाहरी कणों से बचाने के लिए बनाया जाता है। अगर आप ईयर बड्स का इस्तेमाल करते हैं तो जानिए कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए।



कानों में क्यों नहीं करना चाहिए ईयर बड्स का इस्तेमाल (Why You Should Not Use Ear Buds To Clean Your Earwax)

1) ईयरबड वैक्स को नीचे धकेलता है

कानों के अंदर से ईयरवैक्स को साफ करने के लिए अगर आफ ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बचना चाहिए क्योंकि ये वैक्स को अंदर की तरफ धकेलता है। इसके इस्तेमाल से आप वैक्स को ईयर कैनाल में और अंदर धकेल रहे होते हैं। कई बार ईयरवैक्स के साथ आप वैक्स में मौजूद बाहरी कणों को भी नीचे धकेल रहे होते हैं। जिसकी वजह से कान में दर्द और सुनने में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कान के बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए ईयर बड्स का इस्तेमाल ठीक है।



2) अपने आप साफ हो जाता है मेल

कान के मेल को साफ करने के लिए आपके कानों का अपना तंत्र है। आमतौर पर, जब आप नहाते हैं तो आपके कान साफ ​​हो जाते हैं क्योंकि पानी और साबुन आपके कानों में प्रवेश कर जाते हैं और जमा हुए ईयर वैक्स को ढीला कर देते हैं। ढीला मोम अपने आप निकल आता है। चबाने, जम्हाई लेने और बात करने जैसी आपके जबड़े की हरकतों के कारण भी मोम बाहर निकल जाता है। इसलिए कानों को साफ करने के लिए ईयरबड्स यूज रने की जरूरत नहीं होती।



3) होती है ड्राईनेस

कान के वैक्स को ज्यादा हटाने से सूखापन हो सकता है। ईयर वैक्स आपके कानों की त्वचा को भी लुब्रिकेट करता है। इसलिए जब आप वैक्स हटाते हैं तो त्वचा रूखी और खुजलीदार हो जाती है। इससे संक्रमण होने के चांस बढ़ जाता है।

4) हो सकता है ब्लॉकेज

ईयर बड का इस्तेमाल करने से आपके कान ब्लॉक हो सकते हैं। ईयरवैक्स ब्लॉकेज से चक्कर आना, खुजली, सुनने में कमी और कानों में दर्द हो सकता है।



5) वैक्स से कान होते हैं प्रोटेक्ट

ईयर वैक्स आपके ईयर कैनाल को धूल, सूक्ष्मजीव और बाहरी कणों से बचाता है। यह आपके कानों की त्वचा को चिकनाई भी देता है और इसके जीवाणुरोधी गुणों के कारण ये संक्रमण को रोकता है।

