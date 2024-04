World Malaria Day 2024: आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस? जानें इतिहास, महत्व और थीम

ऐप पर पढ़ें

World Malaria Day 2024: दुनियाभर में हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्धेश्य मलेरिया की रोकथाम करके लोगों की जान बचाना है। हर साल दुनियाभर में करोड़ों लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं। भारत में भी हजारों लोग हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से एक मलेरिया भी है। एक हेल्थ रिपोर्ट की मानें तो साल 2022 में मलेरिया से 249 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। जिसमें 608,000 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार,दुनियाभर में अभी भी मलेरिया एक गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या है। बता दें, मादा एनोफिलीज मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लास्मोडियम परजीवी फैलाती हैं,जो मलेरिया का कारण बनता है।

विश्व मलेरिया दिवस का इतिहास-

विश्व मलेरिया दिवस मनाए जाने की शुरुआत साल 2000 से हुई थी, जब इसे अफ्रीका मलेरिया डे के नाम से जाना जाता था। इसके बाद साल 2008 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड मलेरिया डे रख दिया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 60वें सेशन के दौरान किया गया था।

विश्व मलेरिया दिवस का महत्व-

विश्व मलेरिया दिवस मनाने के पीछे का उद्धेश्य लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना है। ताकि हर साल मलेरिया से होने वाली लाखों मौतों को रोका जा सके।

विश्व मलेरिया दिवस की थीम-

वर्ल्ड मलेरिया डे को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक नई थीम रखी जाती है। वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 की थीम इस बार 'Accelerating the fight against Malaria for a more equitable world'रखी गई है। जिसका मतलब है 'मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई में तेजी लाना है'।