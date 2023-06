35 के बाद आखिर क्यों वेट लूज करना हो जाता है मुश्किल, जानें कैसे घटाएं वजन

ऐप पर पढ़ें

35 की उम्र के बाद शरीर का वजन कई बार अपने आप बढ़ने लगता है। जिसे कम करने की कोशिश सारी बेकार चली जाती है। तब दिमाग में एक ही बात आती है कि कॉलेज टाइम में तो केवल डायटिंग करके ही वजन कम कर लिया था। तो अब क्यों नहीं? दरअसल, उम्र के बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म सिस्टम नेचुरली स्लो हो जाता है। जिसकी वजह से वजन घटाना आसान नहीं रह जाता। वहीं 35 की उम्र के बाद वजन बढ़ने के लिए ये कारण भी जिम्मेदार होते हैं।

35 के बाद वजन बढ़ने के ये कारण होते हैं जिम्मेदार

-35 के बाद महिलाओं की बॉडी कई बार प्रीमेनोपॉजल स्टेज पर पहुंच जाती है। जिसकी वजह से शरीर में एस्ट्रोजन हार्मो का लेवल गिरने लगता है। जिसकी वजह से बॉडी में ब्लज ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है।

-वहीं आपके कॉलेज लाइफ और यंग एज की तुलना में 35 के बाद स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा बढ़ जाता है। फैमिली और काम की जिम्मेदारियां स्ट्रेस का कारण होती है। जो कि वजन बढ़ने का कारण होती हैं।

-20-30 की उम्र के बीच आपके शरीर की क्षमता ज्यादा होती है और आप आसानी से फिजिकल एक्सरसाइज करके वजन को घटा लेते हैं। वहीं 35 की एज के बाद स्क्वाट्स करना या दौड़ना काफी मुश्किल लगता है। जिसकी वजह से वजन घटना मुश्किल हो जाता है।

-हालांकि कोई भी काम मुश्किल नही है। अगर आप उम्र बढ़ने के साथ वेट गेन कर रहे हैं तो इन टिप्स को फॉलो करते रहें। ये आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगी।

How to loose weight after 35

फिजिकली एक्टिव रहें

लगातार प्रैक्टिस आपके शरीर को मजबूत बनाएगी और एक्सरसाइज करने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते रहें। ये कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में मदद करेगा। हाई इंटेसिटी वर्कआउट्स मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

पार्टनर खोजें

एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन बेहद जरूरी है। इसलिए जिम में या पार्क में अपने लिए एक्सरसाइज पार्टनर खोजें। जो आपको मोटिवेट करे और वजन घटाने में हेल्प करें।

प्रोटीन लेना ना भूलें

हेल्दी रहना है तो प्रोटीन से भरपूर डाइट को जरूर याद रखें। खासतौर पर अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो प्रोटीन जरूरी है। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में देर से डाइजेस्ट होते हैं। जिससे भूख पर कंट्रोल रहती है और फैट बर्निंग हार्मोंस ठीक से काम करते हैं।

खाना ना छोड़े

35 के बाद वजन घटाने के लिए खाना ना छोड़े। खाना छोड़ने से बॉडी को कैलोरी स्टोर करने का सिग्नल मिलेगा ना कि बर्न करने का। जिससे मोटापा बढ़ेगा। खाना ना खाने से ब्लड शुगर लेवल गिरेगा और मीठे की क्रेविंग तेज हो जाएगी। जो कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण हैं।

डाइट पर रहें फिक्स

वेट लॉस के लिए अपनी डाइट पर फिक्स रहें। 35 के बाद एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स खाएं। लहसुन, हल्दी, चॉकलेट, हर्बल टी और बेरीज में ये सारे फूड्स की क्वालिटी मिल जाएगी। जिसे जरूर खाएं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी जरूर डाइट में शामिल करें।