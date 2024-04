मुश्किलें बढ़ा सकता है गंदा टूथब्रश, जानिए क्यों साफ करना है जरूरी

ऐप पर पढ़ें

दांतों को साफ रखने के लिए रोजाना टूथब्रश करने की सलाह दी जाती है। रोजाना ब्रश करने से ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। ये दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया व प्लाक को हटाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक गंदा टूथब्रश आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? जी हां, यहां जानिए अपने टूथब्रश को क्यों साफ करना चाहिए और इसे कैसे साफ करें।

टूथब्रश साफ करना क्यों है जरूरी (Why It Is Important to Clean Toothbrush)

मुंह में कई अलग-अलग तरह के कीटाणु और जीवाणु पनपते हैं। जब आप अपने दांतों और जीभ को ब्रश करते हैं, तो बैक्टीरिया, लार, टूथपेस्ट, दांतों में फंसा खाना और खून आपके टूथब्रश पर रह जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि टूथब्रश पर कई छोटे बैक्टीरिया हो सकते हैं। जिनकी वजह से समस्या हो सकती है।

टूथब्रश को कैसे साफ करें (How to Clean Toothbrush)

टूथब्रश और ब्रिसल्स को ठंडे नहीं बल्कि गर्म पानी के नीचे रखें और साफ करें। इसके अलावा 30 सेकंड के लिए उबलते पानी में डुबोएं। हालांकि, ध्यान रखें कि इसकी प्लास्टिक न पिघले।

टूथब्रश को कैसे साफ रखें (How to keep Your Toothbrush Clean)

अपने टूथब्रश को 30 सेकंड के लिए एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश में घुमाकर साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास माउथवॉश नहीं है, तो आप इसकी जगह 1 कप पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार अपने टूथब्रश को विनेगर में भिगोकर भी इसे साफ कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टूथब्रश को शौचालय से जितना हो सके दूर रखें और इसे कवर करके रखें।

कब साफ करें टूथब्रश (When You Should Clean Tooth Brush)

टूथब्रश को हफ्ते में कम से कम एक बार एंटीबैक्टिरियल कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और कम से कम हर 3-4 महीने में ब्रश को बदला जाना चाहिए।

क्या होती है वाटर टॉक्सिसिटी की समस्या, जानिए हेल्थ के लिए एक दिन में कितना पानी है काफी

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताई विधि, तरीकों व दावों को केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह के किसी भी उपचार/दवा/डाइट और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें।