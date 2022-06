Weight Loss With Green Tea: मोटापे से जल्द छुटकारा दिला सकता है ग्रीन टी का सेवन, जानें क्या है पीने का सही तरीका

Right Way To Drink Green Tea To Lose Belly Fat Naturally: बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करने के साथ निकली हुई तोंद को भी अंदर करने के लिए आपने लोगों को एक दूसरे को ग्रीन टी पीने की सलाह देते हुए कई बार सुना होगा। पर क्या वाकई ग्रीन टी का सेवन बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करने में फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं।

ग्रीन टी पीने के फायदे-

-कई शोध बताते हैं कि ग्रीन टी का सेवन वेट लॉस प्रोसेस को तेज करने में मदद करता है।

-ग्रीन टी (Green tea) में ढ़ेर सारे एंटी ऑक्सिडेंट्स (antioxidants) मौजूद होते हैं, जो आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखने में मदद करते हैं।

-ग्रीन टी का सेवन वेट लॉस के साथ दिल से जुड़े रोग, स्किन प्रॉब्लम आदि को दूर करने में भी मदद करते हैं।

-ग्रीन टी (Green Tea Benefits) में पाये जाने वाले तत्व शरीर को इंफेक्शन और सूजन से राहत देते हैं।

- ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटी ऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।

एनसीबीआई (नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन) की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के रिसर्च को प्रकाशित किया गया है। इस रिसर्च में बताया गया है कि ग्रीन-टी पीने से मोटापा संबंधी समस्या दूर हो सकती हैं। इसका सेवन करने से मेटाबॉलिक रेट दर को बढ़ाकर हर समय थोड़ी-थोड़ी कैलोरी को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद योगिक फैट बर्निंग हॉर्मोन को सक्रिय कर सकते हैं।

बेली फैट कम करने के लिए कैसे बनाएं ग्रीन टी-

ग्रीन टी की पत्तियों को तेज उबलते पानी में डालने से ग्रीन टी की पत्तियों के अंदर मौजूद catechin डैमेज हो जाता है। इसलिए बेली फैट कम करने के लिए सबसे पहले पानी को उबालकर उसे 10 मिनट ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें ग्रीन टी की पत्तियां या फिर टी बैग डालकर हिलाएं। जब ग्रीन टी बन जाए, तो पत्तियां या टी बैग निकालकर इसका सेवन करें।

रोजाना कितने कप ग्रीन टी पीना है सही-

यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिलैंड मेडिकल सेंटर की एक स्टडी की मानें तो वेट लॉस के लिए हर दिन 2 कप ग्रीन टी बहुत है। एक दिन में इससे ज्यादा ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए।

ग्रीन टी पीने का सही टाइम-

अक्सर लोग मानते हैं कि खाली पेट ग्रीन टी पीने से जल्दी वजन कम होता है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते हैं। खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है ग्रीन टी पीने का सही समय।

-खाना खाने के एक घंटे पहले और बाद में ही ग्रीन टी पीनी चाहिए।

-सोने से पहले ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है।

-ग्रीन टी में दूध और चीनी मिलाकर नहीं पीना चाहिए।

-वजन घटाने के लिए ग्रीन टी में शहद मिलाकर पीना चाहिए।

-वेट लॉस के लिए ग्रीन टी में नींबू रस मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है।