मॉर्निंग वॉक के बाद डाइट में जरूर शामिल करें ये 5 चीजें, वर्कआउट का होगा पूरा असर

What To Eat After Workout: फिट रहने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, कभी जिम में घंटों पसीना बहाना तो कभी लंबी सैर पर निकल जाना, वर्कआउट कैसा भी हो, लेकिन फिटनेस बनाए रखने के लिए आपको वर्कआउट के साथ डाइट पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं वर्कआउट या फिर मॉर्निंग वॉक के बाद दिन भर एक्टिव बने रहने के लिए आपको जरुर खानी चाहिए कौन सी 5 चीजें।

सुबह की सैर के बाद जरूर खाएं ये चीजें-

ओट्स (Oats)-

ओटस में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन आदि जैसे पोषक तत्व व्यक्ति को लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते हैं। जिसकी वजह से व्यक्ति ज्यादा खाने से बच जाता है। इसलिए मॉर्निंग वॉक के बाद ओट्स खाना फायदेमंद हो सकता है।

मेवे (Dry fruits)-

मेवों में भी ओट्स की ही तरह प्रोटीन, विटामिन और अन्य कई मिनरल मौजूद होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करके व्यक्ति को कई रोगों से दूर रखते हैं। आप इन्हें ओटमील, कॉर्नफ्लैक्स आदि में डाल कर भी खा सकते हैं।

फल (Fruits)-

मौसमी फलों का सेवन शरीर के लिए बेहद आवश्यक होता है। इनका सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलने के साथ कई तरह के विटामिन और अन्य मिनरल भी मिल जाते हैं। यही नहीं, इनका सेवन करने से आपको फाइबर की भी उचित मात्रा प्राप्त होती है।

स्प्राउट्स (Sprouts)-

स्प्राउट्स जैसे भीगे चने, मूंग आदि का सेवन खासतौर पर सैर करने के बाद किया जाए तो सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आप रात भर दालों को भिगो कर रखें। उसके बाद सुबह इन्हे मॉर्निंग वॉक के बाद खा लें। चने खाने से आपको न केवल ऊर्जा मिलेगी बल्कि फाइबर भी मिलेंगे। इससे आपका पेट भी साफ होगा।

दही (Curd)-

मॉर्निंग वॉक के बाद दही को भी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें मौजूद प्रोटीन पेट के लिए लाभदायक होता है। साथ ही इसका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। मॉर्निंग वॉक के बाद दही खाने से व्यक्ति का वजन भी कम होता है।