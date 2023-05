पेट में गैस बनने पर हो जाते हैं दर्द से बेहाल तो तुरंत राहत के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies to Get Rid of Stomach Gas: अक्सर खराब खान-पान, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और जरूरत से ज्यादा तनाव लेने की वजह से पेट में गैस बनने की समस्या पैदा होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के पेट में बार-बार गैस बनने लगे तो ये पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को भी और गंभीर बना सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कब्ज, पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन और जलन का भी सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भी पेट की गैस के दर्द से बेहाल रहते हैं तो तुरंत राहत पाने के लिए अपनाएं ये उपाय।

पेट गैस के दर्द से राहत पाने के उपाय-

मालिश-

मालिश करने से पेट में बनने वाली गैस से राहत मिल सकती है। मालिश करने के लिए आप कोई भी तेल हाथ पर लेकर पेट पर लगाएं। इसके बाद हल्के हाथों से पेट और हाथ पैरों की मालिश करें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और पेट की गैस भी तुरंत निकल जाएगी।

सोडा-

पेट में गैस बनने पर आप सोडे का सेवन करें। सोडे का सेवन करने पर पेट की गैस तुरंत निकल जाती है। इस उपाय को करने के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर पी लें। ध्यान रखें बहुत अधिक सोडा पीने से पेट में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसकी सीमित मात्रा का सेवन करें।

हींग-

पेट की गैस से राहत पाने के लिए हींग भी एक अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए एक गिलास गुनगुना पानी लेकर उसमें भुनी हुई हींग, काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पी जाएं। इस पानी को पीने से गैस में तुरंत आराम मिल सकता है।

जीरा पानी-

जीरा पानी का सेवन भी पेट की गैस से राहत पाने का अच्छा उपाय हो सकता है। जीरा एसिड न्यूट्रलाइजर के रूप कार्य करने के साथ पाचन से संबंधित समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालकर रातभर छोड़ दें। सुबह इस पानी को छानकर पीने से पेट दर्द में आराम मिल सकता है।

योग-

गैस की समस्या से निजात पाने के लिए आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। योग करने से पेट की गैस तुरंत बाहर निकल सकती है। इसके लिए आप पवनमुक्तासन, भुजंगासन, प्राणायाम आदि जैसे योग का अभ्यास कर सकते हैं।