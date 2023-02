पहली बार गायनोलॉजिस्ट से मिलते समय हर महिला को पता होनी चाहिए ये बातें

ऐप पर पढ़ें

Gynecologist Tips Every Women Should Know: पहली बार गायनोलॉजिस्ट से मिलते समय अक्सर महिलाएं संकोच और तनाव महसूस करती हैं। महिलाएं यह सोचकर झिझक महसूस करने लगती हैं कि न जानें डॉक्टर उनकी सेहत से जुड़े क्या-क्या सवाल पूछेंगी। आपका ये संकोच कई बार गायनोलॉजिस्ट को समस्या की जड़ तक पहुंचने में दिक्कत पैदा करने लगता है। किसी भी महिला की गायनोलॉजिस्ट उसके प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने से लेकर उसके संपूर्ण स्वास्थ्य का ख्याल रखने में मदद कर सकती है। ऐसे में खुद को सेहतमंद बनाए रखने के लिए पहली बार अपनी गायनोलॉजिस्ट से मिलते समय इन बातों का खास ध्यान रखें।

ग्रूमिंग की न लें टेंशन-

पहली बार गायनोलॉजिस्ट से मिलते समय अगर आपको अपने प्यूबिक हेयर की टेंशन सता रही है कि आप उन्हें क्लीन करना भूल गई हैं तो आपको बता दें कि आप बेकार की टेंशन ले रही हैं। आपकी गायनी को सिर्फ आपके रोग से मतलब है। हालांकि बात जब पर्सनल हाइजीन की होती है तो कहा जाता है कि महिलाओं को प्यूबिक हेयर क्लीन कर लेने चाहिए । लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर पाई हैं तो टेंशन न लें। आपके डॉक्टर के लिए यह सब सामान्य बात है।

अपनी बात कहते समय स्पष्ट रहें-

आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ बात करते समय अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। ऐसा करते समय कभी भी अपनी डॉक्टर से कुछ भी छिपाने की कोशिश न करें। डॉक्टर के सवालों के लिए खुद को तैयार करके लाएं। उन्हें अपनी दवाओं के बारे में बताएं और इसके अलावा, अपने निजी अंगों या यौन जीवन के बारे में बात करते समय भी ईमानदार बने रहें।

मासिक धर्म के दौरान कैंसिल न करें अपॉइंटमेंट-

अगर आपका अपनी गायनोलॉजिस्ट के साथ पहले से ही कोई अपॉइंटमें तय है तो उसे पीरियड्स की वजह से कैंसिल न करें। बल्कि अगर आप अपने मासिक धर्म से जुड़े सवाल और समस्या का हल चाहती हैं तो यह डॉक्टर से मिलने के लिए परफेक्ट समय हो सकता है। लेकिन, अगर आप रूटीन चेक-अप के लिए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं और पीरियड्स की वजह सेअच्छा फील नहीं कर पा रही हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट को दोबारा रि शेड्यूल कर सकती हैं।

पीरियड्स साइकिल को ट्रैक करें-

यदि आपने अपने मासिक धर्म चक्र को ट्रैक किया है तो आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए आपकी समस्याओं का पता लगाना ज्यादा आसान होगा। आप इस काम को आसान बनाने के लिए पीरियड ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अपना मेडिकल रिकॉर्ड तैयार रखें-

अपने स्वास्थ्य की बेहतर जांच के लिए गायनोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड को संभाल कर रखना होगा। ध्यान रखें, स्त्री रोग विशेषज्ञ आपके परिवार के चिकित्सा इतिहास के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उससे मिलने से पहले ही अपनी तैयारियां करके जाएं। आपको अपने द्वारा लिए गए टीकों, सर्जरी, उपचार आदि के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए।