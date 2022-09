ये संकेत बताते हैं कमजोर है आपका दिल, जान लें ताकि न हो हार्ट अटैक

अच्छे भले दिखने वाले इंसान को कब हार्ट अटैक हो जाए पता नहीं। बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। खासकर 40 से ऊपर कई फिल्मी हस्तियों के साथ ऐसा हुआ तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। आपका दिल अगर कमजोर हो रहा है तो संकेत मिलने लगते हैं। हालांकि हमें नहीं पता चल पाता कि इनको इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि दिल की 80 फीसदी बीमारियों से बचाव संभव है। अगर आपको पहले से लक्षण पता हैं तो आप सतर्क हो सकते हैं।

लाइफस्टाइल से जुड़ी है दिल की बीमारी



दिल की बीमारी या स्ट्रोक्स काफी हद तक हमारी लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करते हैं। Eat This, Not That की रिपोर्ट में फ्लोरिडा के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर जेफ्री न्यूमैन ने बताया कि कैसे लक्षणों को पहचानकर हार्टअटैक से बचा जा सकता है।

हांफने को न करें इग्नोर



डॉक्टर न्यूमैन बताते हैं, अपनी डेली ऐक्टिविटी में चलने-फिरने में आप हांफने लगते हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप बेडरूम से किचन तक जाने में आपकी सांस फूलने लगती है या बैठने का मन करता है तो यह लक्षण आपका दिल कमजोर होने का है। इसका मतलब यह है कि आपका हार्ट ठीक से पंपिंग नहीं कर रहा और आपका ब्लड लंग्स में वापस आ रहा है।

मेहनत करने में हो सीने में दर्द...



अगर थोड़ी दूरी पर चलने या कुछ सामान उठाने में आपको सीने में दर्द महसूस होा है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा है।

बेहोशी पर रहें अलर्ट



बेहोश होना भी खतरनाक लक्षण है। इसका मतलब है कि आपके हार्ट के वॉल्व में सिकुड़न है।

सूजन पर दें ध्यान

डॉक्टर न्यूमैन बताते हैं कि सूजन होने का मतलब है कि आपका दिल ठीक से पंप नहीं कर रहा। यह भी दिल की बीमारी का लक्षण है। यह सूजन आपके पंजों या पैरों में भी हो सकती है।

बढ़ी हो हार्टबीट

थोड़ी सी ऐक्टिविटी में आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है या हार्ट रेट बेवजह तेज है तो अपना हार्ट चेकअप करवा लें।

