ठंड लगने से रात को खुल जाती है नींद तो जिम्मेदार हो सकते हैं ये कारण

ऐप पर पढ़ें

Reasons Why You Get Cold When You Sleep: आपकी दिनभर की थकान मिटाकर आपको फ्रेश और एनर्जेटिक बनाए रखने में रात को ली गई अच्छी नींद का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कई बार व्यस्त जीवनशैली की वजह से कुछ लोग अपनी नींद पूरी नही कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को तो टाइम से बिस्तर पर लेट तो जाते हैं लेकिन ठंड की वजह से उनकी नींद बीच में ही टूट जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ठंड की वजह से आखिर गहरी नींद क्यों टूट जाती है, क्या रात को ठंड लगने का मतलब आपके शरीर में कोई गड़बड़ चल रही है? आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में जो आपकी नींद के दुश्मन हैं।

आपका वेट-

रात को सोते समय व्यक्ति के शरीर का तापमान गिर जाता है। अगर आपका वजन सामान्‍य से कम है तो भी आपको बाकी लोगों की तुलना में ठंड अधिक लग सकती है। दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि मोटे लोगों की तुलना में पतले लोगों के शरीर में गर्मी उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त वसा मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप पर्याप्‍त मात्रा में भोजन नहीं करेंगे तो आपके मेटाबॉल‍िज्‍म की दर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शरीर पर्याप्‍त मात्रा में एनर्जी नहीं बना पाएगा और शरीर में गर्मी उत्‍पन्‍न नहीं होगी।

अच्छी नींद न लेने पर-

मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से आपको कई बार बहुत अधिक भूख तो कभी आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। पर्याप्‍त मात्रा में नींद पूरी नहीं होने के कारण मेटाबॉल‍िज्‍म गर्मी उत्‍पन्‍न नहीं कर पाता है।

आयरन की कमी-

शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर में आयरन की मात्रा का पर्याप्त होना बेहद जरूरी होता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो भी आपको हर समय ठंड लग सकती है।

ब्लड सर्कुलेशन की कमी-

अगर आपके हाथ-पैर हमेशा ठंडे रहते हैं तो यह आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के अच्छे न होने का संकेत भी हो सकता है।

महिलाओं को लगती है अधिक ठंड-

कई रिसर्च यह बात साबित भी कर चुकी हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है। औसतन एक महिला को पुरुष के मुकाबले 3 डिग्री सेलसियस कम तापमान महसूस होता है।