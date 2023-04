गर्मियों में सौंफ खाने के फायदे तो बहुत सुने होंगे अब नुकसान भी जान लें

ऐप पर पढ़ें

Disadvantages Of Eating Too Much Fennel Seeds: खाने में खुशबू और स्वाद बढ़ाना हो या फिर माउथ फ्रेशनर की महसूस हो रही हो जरूरत, रसोई में रखी सौंफ के पास हर मर्ज का इलाज है। सौंफ में मौजूद कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व शरीर को कई रोगों से बचाए रखने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन करने से पाचन अच्छा होने के साथ मुंह की बदबू दूर होकर वेट लॉस में भी मदद मिलती है। सेहत के लिए इतनी फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा सौंफ खाने से आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान होने लगता है।

सौंफ खाने के नुकसान-

पेट की समस्या-

जरूरत से ज्यादा सौंफ खाने से पेट दर्द की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि सौंफ का सीमित मात्रा में ही सेवन करने की सलाह दी जाती है।

एलर्जी की समस्या-

जरूरत से ज्यादा सौंफ खाने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। जो लोग दवाओं का सेवन करते हैं उन्हें अधिक मात्रा में सौंफ का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सौंफ का अधिक सेवन करने से छींक और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपको पहले से ही किसी चीज से एलर्जी है तो सौंफ का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।

स्किन की समस्या-

जरूरत से ज्यादा सौंफ खाने से स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप धूप में निकलते हैं तो त्वचा की सेंसिविटी बढ़ने की वजह से स्किन पर रैशेज भी हो सकते हैं।

छींक आना-

सौंफ की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में इसका जरूरत से ज्यादा सेवन जुकाम और छींक आने की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह कई बार पेट दर्द का भी कारण बन सकती है।