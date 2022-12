सर्दियों में मोजे पहनकर सोने से होते हैं ये नुकसान, आप भूलकर भी न करें ये गलती

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Sleeping With Socks During Winters: अक्सर कुछ लोग रात को ठंड से बचने के लिए पैरों में मोजे पहनकर सो जाते हैं। अगर आपकी भी यही आदत है तो उसे तुरंत बदल डालिए। जी हां, आपको शायद ही पता हो कि मोजे पहनकर सोने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे ।

मोजे पहनकर सोने के नुकसान-

ब्लड सर्कुलेशन में समस्या-

सोते समय मोजे पहनने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो सकती है। सोते समय ज्यादा टाइट मोजे पहनने से ब्लड फ्लो कम हो सकता है।

ओवरहीटिंग की समस्‍या-

रात भर मोजे पहनकर सोने से व्यक्ति को ओवर हीटिंग की समस्‍या हो सकती है, जिससे शरीर का तापमान अचानक बढ़ सकता है। ऐसा होने से व्यक्ति बेचैनी और असहज महसूस कर सकता है।

स्किन एलर्जी -

आमतौर पर आप दिनभर जो मोजे पहनकर घूमते हैं, उनमें धूल-मिट्टी चिपक जाती है। ऐसे में, रात में इन मोजों को पहन कर सोने से पैरों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

दिल की सेहत को नुकसान-

सर्दियों के मौसम में टाइट मोजे पहनकर सोने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे दिल तक खून पंप होने में दिक्‍कत आ सकती है। जिससे दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।