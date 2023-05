चेहरे पर बिना सोचे-समझे Vitamin E के कैप्सूल यूज करने से पहले जान लें इसके साइड इफेक्ट्स

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Using Vitamin E Capsule On Face: खूबसूरत त्वचा और बालों के लिए विटामिन ई को बेहद जरूरी माना जाता है। विटामिन ई चेहरे की चमक बढ़ाकर स्किन का टेक्सचर सुधारने में मदद करता है। यही वजह है कि कई लोग विटामिन ई के फायदे लेने के लिए मार्केट में मिलने वाले इसके कैप्सूल का इस्तेमाल सीधा अपने चेहरे पर करने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाएं, आपकी ये आदत आपको फायदा नहीं नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कैसे।

चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने के साइड इफेक्ट्स-

रैशेज-

अगर आपकी त्वचा अधिक संवेदनशील है तो विटामिन ई कैप्सूल लगाने से त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते (रैशेज), सूजन, जलन और खुजली की समस्या हो सकती है।

कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस-

कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एक स्किन कंडीशन है, जिसमें त्वचा पर गंभीर सूजन, खुजलीदार त्वचा, आंखों में जलन, मुंह में अल्सर जैसी समस्या हो सकती है। चिंता की बात यह है कि डर्माटाइटिस त्वचा के साथ-साथ आंख और मुंह के अंदर भी पहुंच सकता है। विटामिन ई की वजह से डर्माटाइटिस की समस्या हो सकती है।

इरिटेंट डर्मेटाइटिस-

चेहरे पर विटामिन ई के कैप्सूल का सीधा इस्तेमाल इरिटेंट डर्मेटाइटिस की समस्या को बढ़ा सकता है। जिसकी वजह से त्वचा पर फफोले, रैशेज, लालिमा, धूप में निकलने में परेशानी हो सकती है।

एलर्जी-

अगर आपको त्वचा पर किसी चीज से एलर्जी है, तो विटामिन ई का कैप्सूल लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। ऐसा न करने पर आपको एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। जिसकी वजह से त्वचा पर दाने, खुजली, लालिमा आदि की परेशानी हो सकती है।

संवेदनशीलता-

अगर त्वचा पर विटामिन ई लगाने से आपको स्किन पर संवेदनशीलता महसूस हो रही हो तो तुरंत अपने चेहरे पर पानी डालकर साफ कर लें।

