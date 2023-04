गर्मियों में तांबे के बर्तन का इस्तेमाल बना सकता है आपको बीमार, होते हैं ये साइड इफेक्ट

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Using Copper Utensils In Summer: सुबह उठकर खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने के फायदे तो आप बचपन से सुनते आए होंगे, लेकिन क्या वाकई आप तांबे के बर्तनों का सही इस्तेमाल भी जानते हैं? जी हां, तांबे के बर्तन का इस्तेमाल सर्दियों में अगर फायदा पहुंचाता है तो यही तांबे का बर्तन गर्मियों में आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

गर्मियों में क्यों नहीं करना चाहिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल-

तांबे की तासीर गर्म होने की वजह से यह समर सीजन में ज्यादा असर करती है। यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में तांबे के बर्तन में खाना पकाने से खाने में कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है, जो सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में शरीर का तापमान भी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में तांबे के बर्तनों का उपयोग खाने के लिए करते हैं तो ये आपकी सेहत बनाने की जगह बिगाड़ भी सकता है।

गर्मियों में तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने के नुकसान-

-भूख में कमी आना।

-नकसीन फूटना।

-शरीर का तापमान बढ़ना।

-डायरिया की शिकायत।

-ब्लोटिंग की समस्या होना।

-आयुर्वेद की मानें तो तांबे का उपयोग भस्म के तौर पर किया जाता है। इसमें तांबे के धातु गुणों को मारकर उपयोग में लाया जाता है। कच्चे तांबे में पानी पीने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इससे दांतों का क्षरण होता है।

तांबे का उपयोग करते समय ध्यान रखें ये बातें-

-विशेषज्ञों की मानें तो गर्मियों में आप सिर्फ एक समय सुबह खाली पेट तांबे का पानी पी सकते हैं।

-खाना बनाने के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है।

-तांबे के बर्तन में खट्टी चीजें रखकर खाने से आपको उल्टी, दस्त और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है।

-तांब के बर्तन में दूध का उपयोग किया जाता है तो शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचाता है।

-अगर आप तांबे के लाभ लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह पर तांबे की भस्म का उपयोग कर सकते हैं।