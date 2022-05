ग्लोइंग स्किन के लिए करवाती हैं आइस फेशियल? ये हैं फायदे और नुकसान

Benefits and Side Effects Of Doing Ice Facial: तेज धूप और प्रदूषण की वजह से हुई टैनिंग से निजात पाने के लिए महिलाएं अक्सर पार्लर जाकर मंहगे से मंहगा फेशियल करवाती हैं। बावजूद इसके कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर आप भी ऐसा ही मानती हैं तो इस बार पार्लर में जाकर नहीं घर पर ट्राई करें आइस फेशियल। आइस वाटर फेशियल बाकी फेशियल की तुलना में चेहरे पर एक अलग तरह से काम करता है। आइस फेशियल की मदद से न केवल स्किन को ठंडक मिलती है बल्कि चेहरे पर ग्लो भी आता है। तो आइए जानते हैं कैसे किया जाता है आइस फेशियल और क्या हैं इसे करने के फायदे और नुकसान।

आइस फेशियल के फायदे-

एक्ने से छुटकारा-

चेहरे पर एक्ने की समस्या होने पर आप आइस फेशियल की मदद से एक्ने को कम कर सकती हैं।

डार्क सर्कल-

आइस वाटर फेशियल समय के साथ चेहरे पर दिखाई देने वाले डार्क सर्कल्स को कम करके ब्लेमिशेस आदि से भी छुटकारा दिलाता है। चेहरे से डार्क सर्कल हटाने के लिए हफ्ते में दो से तीन बार आइस वाटर फेशियल का इस्तेमाल करें।

चेहरे की सूजन करे कम-

सुबह उठने के बाद अक्सर चेहरे पर सूजन देखने को मिलती है। इस पफीनेस को कम करने के लिए आइस फेशियल आपकी मदद कर सकता है।

-आईब्रो को ट्वीज़ करने से होने वाली सूजन से राहत दिलाता है।

-आइस फेशियल आपके फेस पर ऑयल प्रोडक्शन को रेग्युलेट करने में भी मदद करता है।

आइस फेशियल के नुकसान-

-ठंडा पानी आपके पोर्स को टाइटन करता है, बैक्टीरिया और गंदगी भी स्किन में फंस सकती है।

-अगर पानी बहुत ठंडा है तो इससे त्वचा में जलन भी हो सकती है।

कैसे करें आइस फेशियल-

आइस फेशियल करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में बर्फ का पानी भर लें। इसके बाद इस पानी में अपना चेहरा 30 सेकंड के लिए डुबोकर रखें। अब, अपने चेहरे को एक मुलायम कपड़े से थपथपाएं।इस प्रकिया को दिन में दो या तीन बार करने करें। बर्फ के टुकड़ों को एक मुलायम सूती कपड़े में रोल करके धीरे अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन में रब करके भी आप आइस फेशियल कर सकते हैं।