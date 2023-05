फ्रिज में रखा खाना खाने से पड़ सकते हैं बीमार, सेहत को हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

ऐप पर पढ़ें

Ways Your Fridge Is Making You Sick: समय की बचत करने के लिए या फिर कई बार बचा हुआ खाना खराब होने से बचाने के लिए ज्यादातर लोग उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने की आपकी ये आदत आपका कुछ समय तो भले ही बचा लें लेकिन धीरे-धीरे आपको बीमार भी बना सकती है। जी हां, गूंथा आटा, उबली दाल, कटी सब्जियां, फल और मछली, जैसी चीजें फ्रिज में स्टोर करके रखना समय की बचत के लिए अच्छा सॉल्यूशन लग सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रिज में भी खाना रखने की भी एक सीमा अवधि होती है।

फ्रिज में जल्दी क्यों नहीं खराब होता खाना-

भोजन को लंबे समय तक के लिए बनाकर रखने से उसमें जीवाणु पैदा होने लगते हैं। ऐसे में रेफ्रिजरेटर भोजन में साल्मोनेला, ई-कोलाई और बोटुलिनम जैसे जीवाणुओं के विकास को धीमा कर देता है। हांलाकि इन जीवाणुओं को रोकने का प्रयास खाद्य पदार्थ को विषाक्तता पदार्थों में भी बदल देता है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि फ्रिज में भी खाना रखने की भी एक सीमा अवधि होती है।

फ्रिज में खाना स्टोर करने से नुकसान-

फूड प्वॉइजनिंग-

रसदार खाद्य पदार्थों को फ्रिज में स्टोर करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फ्रिज में कच्चा मांस रखते हैं और मांस से रस टपककर नीचे रखे भोजन को दूषित कर सकता है। जो पेट में संक्रमण का कारण बनकर फूड पॉइजन का खतरा बढ़ा सकता है।

पेट से जुड़ी समस्याएं-

फ्रिज में जरूरत से ज्यादा फल-सब्जी भरे होने के कारण उसमें बहुत कम हवा बनी रहती है। जिसकी वजह से न तो खाना फ्रेश बना रहता है और न ही बैक्टीरिया फ्री रहता है। यही वजह है कि जरूरत से ज्यादा भरे हुए फ्रिज में रखे खाने से दस्त जैसी पेट की समस्याएं हो सकती हैं।

संक्रमण का खतरा-

गंदे रेफ्रिजरेटर में कॉकरोच, मक्खियों, मच्छरों जैसे कीड़े अपने लिए जगह बना लेते हैं। इन कीड़े-मकोड़ों की वजह से तरह-तरह के बैक्टीरिया और फंगस खाने को दूषित कर सकते हैं। जिससे गैस, पेट में दर्द, संक्रमण, दस्त की समस्या हो सकती है।

भोजन को स्टोर करने और उसकी शुद्धता परखने के टिप्स-

-खाने की शुद्धता जांचने के लिए आप उसे देखकर, सूंघकर और छूकर जांच कर सकते हैं कि आपका भोजन खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं ।

-अगर आपको भोजन की सुरक्षा पर संदेह हो उसे बिना ज्यादा सोचे सीधे फेंकना ही अच्छा उपाय है।

-जितना संभव हो, ताजा पका हुआ भोजन ही करें।