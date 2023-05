जरूरत से ज्यादा कैल्शियम खाने से फायदा नहीं होता है नुकसान, किडनी ही नहीं दिमागी सेहत पर भी पड़ता है असर

ऐप पर पढ़ें

Side Effects of Too Many Calcium Supplements: आपने अक्सर जोड़ों में दर्द या फिर कमजोर पड़ते दांतों की सेहत को बनाए रखने के लिए डॉक्टरों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हुए सुना होगा। आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में कैल्शियम बेहद मददगार होता है। कैल्शियम का सेवन मसल्स मूवमेंट से लेकर हार्ट फंक्शन में भी मदद करता है। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा कैल्शियम आपकी सेहत को बनाए रखने की जगह बिगाड़ भी सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लिए बिना कैल्शियम सप्लीमेंट्स का सेवन आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

दिमाग पर असर-

बॉडी में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम होने पर न सिर्फ हाइपरकैल्शिमिया का खतरा बढ़ता है बल्कि इससे व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम व्यक्ति के लिए भ्रम और डिमेंशिया की स्थिति भी पैदा करता है।

किडनी स्टोन-

शरीर में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम होने पर स्टोन की समस्या पैदा होने के साथ किडनी फंक्शन पर भी बुरा असर पड़ता है। जिसकी वजह से किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत होती है और किडनी फेलियर के साथ शरीर में कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं।

कब्ज-

शोध के अनुसार, कई ऐसे मामले देखे गए हैं, जिसमें कैल्शियम की अधिकता कब्ज का कारण बन गई है। शरीर में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम कब्ज ही नहीं पेट में बेचैनी की समस्या भी पैदा कर सकता है।

ऑस्टियोपोरोसिस-

आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस रोग कैल्शियम की कमी वजह से होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने पर भी ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर भी हड्डियां खोखली होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है।

हार्ट अटैक-

बॉडी में कैल्शियम की अधिकता हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना को काफी बढ़ा देती है। जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या से बचे रहने के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही कैल्शियम सप्लिमेंट्स का सेवन करें।