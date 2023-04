टमाटर खाने के शौकीन हो जाएं सावधान, घेर सकती हैं ये परेशानियां

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Eating Too Much Tomatoes: भारतीय रसोई टमाटर के बिना अधूरी है। सब्जी से लेकर सलाद तक के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, लाइकोपीन, पोटैशियम एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे कई गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं टमाटर का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा टमाटर खाने से व्यक्ति को इसके फायदे मिलने की जगह नुकसान होने लगता है। आइए जानते हैं किन लोगों को टमाटर का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।

डायरिया-

टमाटर में साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो डायरिया की समस्या को बढ़ाने का काम करता है। यही वजह है कि डायरिया की समस्या होने पर टमाटर का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है।

एसिडिटी-

टमाटर एसिडिक होते हैं, जो पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनाने का काम करते हैं। ऐसे में जरूरत से ज्यादा टमाटर खाने से सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स की समस्या पैदा हो सकती है।

जोड़ों का दर्द-

टमाटर में सोलनिन नाम का अल्कलॉइड होता है। जो जोड़ों में सूजन और दर्द का कारण बनता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा टमाटर खाने से व्यक्ति को जोड़ों के दर्द और एडिमा की समस्या पैदा हो सकती है।

किडनी स्टोन-

कई शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि टमाटर का अधिक सेवन करने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। टमाटर में कैल्शियम ऑक्सालेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए इसका सेवन करने से किडनी स्टोन होने का खतरा बना रहता है।

एलर्जी की समस्या-

जिन लोगों को स्किन पर एलर्जी या त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है उनके लिए टमाटर खाना नुकसानदायक हो सकता है। एलर्जी की समस्या में टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए।