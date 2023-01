जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान, ये होते हैं साइड इफेक्ट्स

ऐप पर पढ़ें

Side Effects of Eating Too Much Protein: मांसपेशियों के विकास के साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं प्रोटीन, हृदय व फेफड़े के ऊतकों को भी स्वस्थ रखते हुए शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

जिस प्रकार शरीर के लिए मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिंस, फाइबर आदि जरूरी होते हैं वैसे ही प्रोटीन भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन इन सब की भी एक निश्चित मात्रा तय होती है। अगर प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए तो ये आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है।

शरीर के लिए क्यों जरूरी है प्रोटीन-

शरीर को 20 अलग-अलग अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इन्हीं के माध्यम से शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन का उत्पादन होता है। इन 20 अमीनो एसिड में 10 तो हमारा शरीर खुद बना लेता है लेकिन बाकी के बचे 10 अमीनो एसिड सही खानपान और उचित पोषण तत्वों के उपयोग से बनते हैं। यही कारण होता है कि एक्सपर्ट्स प्रोटीन को डाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।

शरीर को प्रोटीन की कितनी मात्रा की होती है जरूरत-

यह मात्रा कैलोरी इनटेक और वज़न पर निर्भर करती है। कैलोरीज़ का 20 से 35 फीसदी भाग प्रोटीन के माध्यम से बनती है। उदहारण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 2000 कैलोरी ग्रहण करता है तो उसमें लगभग 600 कैलोरी प्रोटीन से बननी चाहिए। ऐसे में एक व्यक्ति को 60 से 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए।

जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने के नुकसान-

-जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाने से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है।

-प्रोटीनयुक्त आहार ज्यादा मात्रा में लेने से पेट की समस्याएं भी हो सकती है। -प्रोटीन ज्यादा लेने से पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है और व्यक्ति को कब्ज़, डायरिया जैसे रोग हो सकते हैं।

- किडनी रोगियों के लिए भी प्रोटीन की अधिकता हानिकारक हो सकती है।