जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खाने से बढ़ सकता है डायबिटीज और मोटापे का खतरा, ये संकेत दिखते ही तुरंत करें कंट्रोल

Side Effects Of Eating Too Much Carbohydrates: बढ़ता वजन न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी खराब करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कम करके आपको कई रोगों की चपेट में भी ला सकता है। जरूरत से ज्यादा वजन या मोटापा ज्यादातर लोगों में खानपान की गलत आदतों का नतीजा होता है। जिसमें सबसे बड़ी भूमिका खाने में मौजूद कार्ब्स की होती है। माना जाता है कि कार्ब्स वजन बढ़ने का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा यह मधुमेह, हृदय रोग और हाई कोलेस्ट्रॉल के जोखिमों को भी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो कार्बोहाइड्रेट को अपने आहार से पूरी तरह निकाल देना कभी भी स्वस्थ आहार का विकल्प नहीं हो सकता है। यह आपके शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। आहार में कार्ब के मौजूद न होने से व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो सकती है। यही वजह है कि एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट को अहम स्थान दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं शरीर में टिशूज, सेल्स और मसल्स बनाने के लिए जरूरी कार्ब का सेवन जरूरत से ज्यादा करने पर व्यक्ति को फायदा नहीं बल्कि सेहत से जुड़े कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ज्यादा मात्रा में कार्ब्स खाने से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, पाचन से जुड़ी समस्याओं के साथ डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में सेहतमंद बने रहने के लिए आइए जानते हैं कैसे पता करें कि आप शरीर के लिए जरूरी कार्ब का कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा सेवन।

ये संकेत करते हैं इशारा कि आप जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं-

हर समय थकान बने रहना-

खाना खाते ही अगर आपको नींद आने लगती है या आपको हर समय थकान महसूस होती रहती है तो समझ जाएं आपके खाने में कार्ब्स की अधिकता हो रही है। दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर में अचानक एनर्जी लेवल कम होने से थकान महसूस होने लगती है। शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सीमित मात्रा में सेवन करें।

प्यास का अधिक लगना-

कई बार कार्ब्स का अधिक सेवन करने पर भी व्यक्ति को बहुत अधिक प्यास लगने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा कार्ब्स खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जिसकी वजह से शरीर में पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसा करके व्यक्ति का शरीर पानी की सहायता से शुगर को मॉइश्चराइज कर पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कार्ब्स का सेवन ज्यादा करने पर व्यक्ति को पेशाब भी ज्यादा आती है।

डायबिटीज का खतरा-

एक्सपर्ट्स के अनुसार, डायबिटीज मरीजों को कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि, कार्ब्स नेचुरल शुगर का स्रोत होते हैं। डाइट में कार्ब्स का अधिक सेवन बाकी फूड्स की तुलना में ब्लड शुगर के मरीजों की शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं।

पाचन से जुड़ी दिक्कतें-

कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में फाइबर की मात्रा कम होती है। यही वजह है कि इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति को कब्ज, बदहजमी, पेट दर्द, अपच जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं।

मोटापा-

दरअसल, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जल्दी पचने की वजह से व्यक्ति को भूख का अहसास जल्दी करवाते हैं। जबकि फाइबर और प्रोटीन रिच आहार देरी से पचने के कारण पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखकर व्यक्ति को भूख का अहसास नहीं होने देते। जिससे व्यक्ति बार-बार खाने से बच जाता है और मोटापा या बढ़ते वजन की समस्या से दूर रहता है।