ठंड से बचने के लिए पीते हैं जरूरत से ज्यादा चाय तो हो जाएं सतर्क, सेहत को होते हैं ये 7 बड़े नुकसान

Side Effects Of Drinking Tea: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को चाय पीने का बस बहाना चाहिए होता है। अगर आप भी ठंड से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा चाय का सेवन करते हैं तो अपनी ये आदत तुरंत बदल डालिए। जरूरत से ज्यादा चाय पीने का शौक आपकी सेहत पर भारी पड़कर आपको बीमार बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

जरूरत से ज्यादा चाय पीने के नुकसान (Side Effects of Drinking Too much Tea)-

पेट के लिए नुकसानदायक-

जरूरत से ज्यादा चाय पीने से व्यक्ति को पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति का पाचन खराब होता है। जिससे पेट में गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसा खासकर उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो सुबह खाली पेट ही चाय पी लेते हैं।

गर्भवती महिलाओं के लिए-

गर्भवती महिलाओं को ज्यादा चाय पीने से बचना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उनकी बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ता है। चाय के अधिक सेवन से कई कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और कुछ गंभीर मामलों में गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है।

एनीमिया का खतरा-

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक दिन में 3 से 4 कप से ज्यादा चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से पाचन क्रिया प्रभावित होने के साथ शरीर में धीरे-धीरे आयरन की कमी होने लगती है और लोग एनीमिया का शिकार हो सकते हैं।

नींद आने में समस्या-

चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन आपकी नींद की गुणवत्ता खराब करके आपकी नींद में खलल डालने का काम करते हैं। जिससे व्यक्ति को रात पर अच्छी नींद नहीं आती है और वो सुबह उठकर चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है। दरअसल, कैफीन एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है यह आपके मस्तिष्क को सचेत करता है। इसके ज्यादा सेवन से व्यक्ति को मूड स्विंग की भी समस्या हो सकती है।

सीने में जलन-

ज्यादा चाय पीने से कई लोगों को सीने में जलन, पेट में गैस, बदहजमी और खट्टी डकार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आंतों पर होगा असर-

चाय पीने से कई समस्याएं होती है. चाय पीने से आंतें खराब भी हो जाती है. जिससे खाने के पाचन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

घबराहट महसूस करना-

चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करके आपके नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। आप अगर खासकर दूध वाली चाय का अधिक सेवन करते हैं तो इससे आप घबराहट का अनुभव कर सकते हैं।