रोजाना एक जैसा खाना खाने से आपकी सेहत को हो सकते हैं ये 5 बड़े नुकसान, मोटापे पर भी पड़ता है असर

Reasons Why You Should Not Eat Same Food Everyday: ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो या फिर बच्चों के लिए तैयार करना हो स्कूल लंच, बिजी लाइफस्टाइल की वजह से कई बार लोग कई दिन तक एक जैसा ही खाना खाते रहते हैं। आपकी ये आदत आपके व्यस्त लाइफस्टाइल में आपका कुछ समय तो बचा सकती है लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा करने से आप अनजाने में अपनी सेहत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं वो 5 कारण जो बताते हैं आखिर क्यों किसी व्यक्ति को रोजाना एक जैसा भोजन नहीं करना चाहिए।

पोषण की कमी-

शरीर के संपूर्ण विकास के लिए व्यक्ति को अपने आहार में कई तरह के पोषक तत्वों को जोड़ने की जरूरत होती है। जो अलग-अलग तरह के फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। लेकिन रोजाना एक ही तरह के फल और सब्जी खाने से आपको सिर्फ एक ही तरह के पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर में बाकी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है।

वेट लॉस जर्नी पर पड़ता है असर-

अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ऐसी गलती भूलकर भी न करें। पीएलओएस वन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों ने अपनी डाइट में अलग-अलग तरह के फल और सब्जियां शामिल किए, उनका वजन उन लोगों की तुलना में जल्दी कम हुआ जो रोजाना एक जैसा भोजन कर रहे थे।

कुछ खास पोषक तत्वों की अधिकता-

रोजाना एक जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की अधिकता हो सकती है। जिसका बुरा असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जरूरत से ज्यादा हल्दी का सेवन आपके लिवर पर बुरा असर डाल सकता है।

ईटिंग डिसऑर्डर-

ईटिंग डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो अनहेल्‍दी ईटिंग हैबिट के कारण होती है। रोजाना एक जैसा खाना खाने से व्यक्ति को सेलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में, एक व्यक्ति कुछ खास खाद्य पदार्थों को उनके रंग, बनावट या गंध के कारण खाने से लगातार मना करता रहता है। जो आगे चलकर व्यक्ति के लिए कुपोषण और अनहेल्दी वेट लॉस का कारण भी बन सकता है।

आंत के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह-

विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आंत में स्वस्थ जीवाणुओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ आपके समग्र पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसे में अपनी आंत की सेहत को बनाए रखने के लिए अपने आहार में सही मात्रा में फर्मेंटेड फूड के साथ अलग-अलग तरह के फल ​​और सब्जियां शामिल करें।