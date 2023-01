पत्तागोभी ही नहीं ये 3 सब्जियां भी बढ़ा सकती है दिमाग में कीड़े का खतरा, खाने से पहले रहें सतर्क

ऐप पर पढ़ें

Vegetables That Can Cause Worms In Brain: पत्तागोभी और मटर की सब्जी खाने में भले ही स्वादिष्ट क्यों न लगती हो लेकिन आज भी कई लोग इसे खाने से परहेज करते हैं। दरअसल, पत्तागोभी के बारे में कहा जाता है कि इसके पत्तों में टेपवर्म के अंडे मौजूद होते हैं, जो धोने या गर्म पानी में रखने से भी मरते नहीं हैं। इतना ही नहीं ये अंडे शरीर में पहुंचकर कई रोगों का कारण बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ पत्तागोभी ही नहीं 3 और भी ऐसी सब्जियां हैं, जिनमें टेपवर्म पाए जाते हैं, जो व्यक्ति के दिमाग में घुसकर सायस्टिकरकोसिस नामक बीमारी का कारण बनते हैं। जिसकी वजह से व्यक्ति की मांसपेशियों में गांठ बनने लगती हैं। इतना ही नहीं, यह कीड़ा दिमाग तक पहुंचकर सिरदर्द, दौरे और दिमाग में सूजन का कारण भी बन सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 अन्य सब्जियां जो बन सकती हैं आपके लिए गंभीर समस्याओं का कारण।

अरबी के पत्ते-

आलू-प्याज ही नहीं अरबी के पत्ते के पकौड़े भी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता होती है कि अरबी के पत्तों में टेपवर्म और इनके अंडे होने की संभावना बनी रहती है। खासतौर पर बारिश और नमी वाले मौसम में ये पत्ते टेपवर्म के लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं। ऐसे में, अरबी के पत्तों को खाने से पहले हमेशा गर्म पानी से जरूर साफ कर लें। इसके अलावा इन पत्तों को पकाने के लिए कभी भी एक साथ नहीं काटना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कीड़े छिपे हो सकते हैं। ये कीड़े आपकी आंत से होते हुए आपके दिमाग तक पहुंच सकते हैं।

बैंगन-

बैंगन को बिना काटे कभी नहीं पकाना चाहिए। बैंगन के बीजों में भी टेपवर्म के अंडे चिपके हुए हो सकते हैं।

शिमला मिर्च-

चिल्ली पनीर खाने के शौकीन लोगों को शायद ही पता होगा उनकी फेवरेट शिमला मिर्च के बीज में टेपवर्म के अंडे हो सकते हैं। ये कीड़े साइज में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सीधा आंखों से देखना मुमकिन नहीं होता है। यही वजह है कि शिमला मिर्च को पकाने से पहले हमेशा इसके बीजों को निकाल देना चाहिए। इसके बीजों में मौजूद कीड़े अगर दिमाग तक पहुंच गए, तो आपको कई गंभीर रोग दे सकते हैं।