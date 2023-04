ब्रेस्टफीडिंग करवाते समय फोन यूज करने से होते हैं ये साइड इफेक्ट्स, कहीं आपसे भी तो नहीं हो रही ये गलती?

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Using Mobile Phones While Breastfeeding: नवजात शिशु को स्तनपान करवाने से सिर्फ शिशु को ही नहीं बल्कि मां को भी कई फायदे मिलते हैं। स्तनपान करवाने से एक तरफ जहां बच्चे को उसके विकास के लिए उचित पोषण तो मां को प्रेगनेंसी फैट से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा स्तनपान करवाने से शिशु के नर्वस सिस्टम में सुधार तो मां को स्तन कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। साथ ही ब्रेस्ट फीड करवाने से मां और बच्चे के बीच का बॉन्ड और ज्यादा मजबूत बनता है। लेकिन आजकल व्यस्त जीवनशैली और मोबाइल फोन के प्रति बढ़ते एडिक्शन की वजह से कई माएं अपने शिशु को दूध पिलाते समय मोबाइल फोन का यूज करती रहती हैं। अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो अगली बार ऐसा करने से पहले इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लें। आइए जानते हैं नवजात शिशु को स्तनपान करवाते समय मोबाइल फोन यूज करने से होते हैं क्या नुकसान।

स्तनपान करवाते समय मोबाइल फोन यूज करने के नुकसान-

आंखों से संपर्क टूटता है-

स्तनपान के दौरान मां और बच्चे के बीच होने वाले आंखों के संपर्क से उनमें लगाव बढ़ता है। लेकिन जब मां स्तनपान के दौरान फोन यूज करती है तो उसका अपने बच्चे से यह संपर्क टूट जाता है।

रेडिएशन का खतरा -

WHO के अनुसार मोबाइल फोन का रेडिएशन लेवल लेड, जेट फ्यूल और DDT जितना ही होता है। सेल फोन को क्लास 2 B कार्सिनोजेन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिंता की बात यह है कि मोबाइल फोन से ये रेडिएशन लोगों तक, खासकर शिशुओं तक में पहुंच सकता है। कहा जाताहै कि फोन के इस्तेमाल से शिशुओं के डीएनए और मस्तिष्क तक को नुकसान पहुंच सकता है।

नर्सिंग पैटर्न को नहीं कर पाएंगे ट्रैक-

शिशु को स्तनपान करवाते समय उसके नर्सिंग पैटर्न पर नजर रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसा करते हुए मां को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को सही मात्रा में दूध और पोषक तत्व मिलें। इसके अलावा बच्चे को स्तनपान करते समय अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता है या नहीं या फिर वो दूध पीते-पीते कहीं सो तो नहीं रहा। लेकिन मां अगर शिशु को दूध पिलाते हुए फोन यूज करती है तो हो सकता है कि वो नर्सिंग पैटर्न को ट्रैक न कर पाए।

ध्यान भटका सकता है-

स्तनपान करवाते समय फोन का इस्तेमाल, आपका शिशु से ध्यान भटका सकता है। दूध पिलाते समय फोन यूज करने से आप न तो फोन पर और न ही बच्चे पर अपना फोकस कर पाएगी। जिसकी वजह से हो सकता है आपके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध भी न मिलें।

स्तनपान के दौरान मां और शिशु के बीच का रिश्ता और मजबूत बनता है। हालांकि बच्चे को दूध पिलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है या नहीं, यह मां का निर्णय होता है। लेकिन मां को नियमित रूप से ऐसा करने से बचना चाहिए।