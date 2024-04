आलू चिप्स खाने के शौकीन लोग हो जाएं सावधान, मोटापा ही नहीं बन सकते हैं इन रोगों के भी शिकार

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Eating Too Much Potato Chips: नवरात्रि में फलाहार करना हो या घर के टीवी पर कोई मनपसंद फिल्म चल रही हो, टाइम पास के लिए पैकेट बंद आलू के चिप्स, सबकी पसंदीदा चीज होते हैं। इतना ही नहीं कई बार आलू के इन चिप्स का स्वाद जुबान पर इतना चढ़ा होता है कि लोग ट्रैवलिंग करते समय भी इसे अपने पर्स या गाड़ी में रखना नहीं भूलते। लेकिन क्या आप जानते हैं आलू के इन पैकेट बंद चिप्स का स्वाद आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाता है। जी हां, आलू के ये पैकेट बंद चिप्स आपको मोटापे का शिकार बनाकर दिल का रोगी तक बना सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर रोजाना इन पैकेट बंद आलू के चिप्स खाने से सेहत को होते हैं क्या-क्या नुकसान।

रोजाना पैकेट बंद आलू के चिप्स खाने से सेहत को होने वाले नुकसान-

मोटापा-

पैकेट बंद आलू के चिप्स खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आलू के चिप्स का नियमित सेवन शरीर में अनहेल्दी फैट बढ़कर मोटापा बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ज्यादातर पैकेट चिप्स कैलोरी से भरपूर होने के साथ विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्वों से दूर होते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रोजाना आलू के चिप्स खाता है, तो इससे उनकी बॉडी में कैलोरी इनटेक बढ़ सकता है। जिससे मोटापे की समस्या हो सकती है।

हार्ट अटैक का खतरा-

जरूरत से ज्यादा आलू के चिप्स खाने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। आलू के चिप्स में मौजूद ट्रांस फैट की अधिकता कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर नसों को ब्लॉक कर सकती है। जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

हाई ब्लड प्रेशर-

पैकेट बंद आलू के चिप्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो भविष्य में हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। जिससे दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपको पहले से ही हाई बीपी की समस्या रहती है तो आलू के इन चिप्स का अधिक सेवन आपके लिए घातक हो सकता है। हार्वर्ड टी.एच.चान में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, "नमक में 40 प्रतिशत सोडियम और 60 प्रतिशत क्लोराइड होता है।" अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में सोडियम का सेवन करता है, तो उसे भी बीपी की समस्या हो सकती है। बीपी का होना हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है।

ब्लड शुगर-

पैकेट बंद आलू के चिप्स खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, कई बार लोगों को इसे खाने की आदत लग जाती है। जिसके बाद व्यक्ति न चाहते हुए भी चिप्स की ओवर ईटिंग कर बैठता है। चिप्स की ओवर ईटिंग करने से व्यक्ति के ब्लड शुगर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। चिप्स का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने या घटने का कारण बनकर डायबिटीज का रिस्क बढ़ा सकता है।

फाइबर की कमी-

यह बात तो ज्यादातर लोग जानते होंगे कि पैकेट बंद आलू चिप्स में किसी तरह का कोई पोषक तत्व मौजूद नहीं होता है। इसमें फाइबर की कमी होती है। ऐसे में जब आप इन चिप्स का सेवन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं, तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। बता दें कि जिस फूड में फाइबर की मात्रा कम होती है, वो कब्ज या फिर पाचन से जुड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं।