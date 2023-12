हाई बीपी ही नहीं जरूरत से ज्यादा नमक खाने से सेहत को होते हैं ये नुकसान, जानें एक दिन में कितना सेवन करना सही

ऐप पर पढ़ें

Side Effects of Eating too Much Salt: खाने का स्वाद अच्छा और बुरा करने में उसमें डाले जाने वाले नमक का बहुत बड़ा हाथ होता है। भोजन में डाला जाने वाला नमक ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत को कई अनगिनत फायदे भी देता है। बता दें, शरीर में नमक यानी सोडियम क्लोराइड कम होने से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है। जबकि सीमित मात्रा में नमक लेने से फ्लूड बैलेंस,नर्व्स फंक्शन को बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं नमक का सेवन जरूरत से ज्यादा मात्रा में करने से व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं कई गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का खतरा,किडनी से जुड़ी समस्याएं,हड्डियों को नुकसान,फ्लूड रिटेंशन जैसी समस्या भी हो सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं जरूरत से ज्यादा नमक खाने से शरीर को होते हैं क्या नुकसान और कितनी मात्रा में नमक का सेवन करना है सही।

जरूरत से ज्यादा नमक खाने से सेहत को होते हैं ये नुकसान-

हाई ब्लड प्रेशर-

जरूरत से ज्यादा नमक खाने से व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। नमक में सोडियम होता है। ऐसे में इसका ज्यादा सेवन करने से शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ने लगता है और व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है।

हार्ट डिजीज-

जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करने से व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेल्योर जैसी हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ सकता है।

किडनी हो सकती है खराब-

किडनी शरीर में लिक्विड का बैलेंस बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं बहुत ज्यादा नमक खाने से किडनी पर दबाव पड़ सकता है, जिससे उसकी फंक्शनिंग खराब हो सकती है और वो समय के साथ खराब हो सकती है।

वाटर रिटेंशन-

बहुत ज्यादा नमक का सेवन करने से शरीर में पानी जमा होने की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर के कई हिस्सों, जैसे हाथ,पैर और टखने में सूजन की समस्या हो सकती है।

पेट फूलने की समस्या-

ज्यादा नमक का सेवन करने से पेट फूलने की समस्या हो सकती है। दरअसल, जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करने से शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। जिससे पेट फूलने की समस्या या फिर पेट टाइट होनी की समस्या हो सकती है।

कितनी मात्रा में करें नमक का सेवन - डब्ल्यूएचओ के अनुसार गंभीर बीमारियों से बचने के लिए दैनिक आहार में रोजाना 5 ग्राम नमक का उपयोग पर्याप्त है। भोजन में ऊपर से नमक डालने से भी बचें।