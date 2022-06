डेंगू-मलेरिया के मच्छरों को रखेंगे दूर ये असरदार एसेंशियल ऑयल, ऐसे करें इस्तेमाल

Essential Oils To Keep Dengue-Malaria Mosquitoes At Bay: अगर आप भी डेंगू, मलेरिया के मच्छरों से बचने के लिए गर्मियों में भी पूरे बाजू के कपड़े पहनते हैं या फिर मच्छरों के डर की वजह से शाम को पार्क जाने से भी कतराते हैं तो टेंशन छोड़ इन एसेंशियल ऑयल की मदद से बीमारी फैलाने वाले इन मच्छरों को दूर भगाएं। ये एसेंशियल ऑयल न सिर्फ आपकी रातों की नींद खराब होने से बचाएंगे बल्कि मच्छरों के काटने से होने वाले दानों से भी दूर रखेंगे। आइए जानते हैं कैसे आप कुछ प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करके इन मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं।

लेमनग्रास ऑयल-

मच्छर भगाने के लिए लेमनग्रास ऑयल का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल करने पर कुछ घंटों तक मच्छर आपसे दूर रहते हैं।

तुलसी का तेल-

आपने तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कई तरह के रोगों को दूर करने के लिए किया होगा। लेकिन क्या आप जानते आप इस औषधि का इस्तेमाल करके मच्छरों को भी भगा सकते हैं। तुलसी का तेल मच्छरों को भगाने के लिए बेहद प्रभावी उपाय है। इसमें कीट-प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसके इस्तेमाल के बाद मच्छर आपसे दूर रहते हैं।

पिपरमिंट का तेल-

पिपरमिंट ऑयल की गंध मच्छरों को आपसे दूर रखने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है।

संबंधित खबरें

लैवंडर ऑयल-

मच्छरों को भगाने के लिए आप लैवंडर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इस तेल को अपनी त्वचा पर लगाएं और आराम से सैर करें या सोने जाएं, आपको मच्छर नहीं काटेंगे साथ ही इसकी खुशबू आपके मन को भी शांत करेगी।

पुदीना अर्क-

पुदीना का अर्क 3 से 5 बूंद नारियल तेल के साथ मिलाकर यदि पूरे शरीर पर लगाया जाए तो आपकी त्वचा की कांति तो बढ़ेगी ही साथ ही आपको मच्छर भी नहीं काटेंगे। यदि त्वचा पर किसी तरह के दाग-धब्बे होंगे तो वे भी ठीक हो जाएंगे।