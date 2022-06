गैस और कब्ज को दूर कर डाइजेशन बेहतर बनाती हैं रसोई में रखी ये 5 चीजें

Natural remedies to get rid of gas and bloating: अक्सर शादी-पार्टी का खाना खाकर लोगों को पेट में गैस या फिर कभ्ज की शिकायत होने लगती है। पेट में कब्ज होने पर पेट दर्द, जी मिचलाना, खट्टी डकार आना, पेट गैस जैसी समस्याएं व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं। जिससे उसकी रोज की दिनचर्या पर बुरा असर पड़ने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है तो अपनी डाइट में रसोई में रखी कुछ घरेलू चीजें शामिल करके आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

कब्ज और पेट दर्द में राहत देती हैं रसोई में रखी ये चीजें-

सौंफ-

सौंफ का सेवन करने से पेट की गैस में राहत मिलती है। सौंफ में मौजूद कई पोषक तत्व गैस और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

लस्सी-

अगर आपके पेट में कुछ ऑयली खाने से गैस और अपच की समस्या हो रही हैं, तो आप लस्सी का सेवन कर सकते हैं। लस्सी में जीरा और काला नमक डालकर पीने से पेट में तुरंत आराम मिल सकता है।

सलाद-

अगर आपने भोजन में कुछ हैवी खा लिया है, जिससे आपका पाचन बिगड़ गया है, तो आप सलाद का सेवन करें। सलाद में काला नमक, भुना जीरा और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डालकर खाएं। इससे पेट की गैस को दूर किया जा सकता है।

हींग-

आधा चम्मच हींग को हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट में गैस बननी कम होती है। हींग गैस से तुरंत राहत दिलाने में मददगार है। इससे पेट भी साफ हो जाता है और गैस से राहत भी मिलती है।

लेमन वॉटर-

अगर फ्राइड चीजें खाने से पेट में भारीपन महसूस होता है तो आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस और काला नमक मिलाकर पी सकते हैं।