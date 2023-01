हेल्दी-लॉन्ग लाइफ का मंत्रा है बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन, माइंड और स्वभाव रहेगा शांत

ऐप पर पढ़ें

Morning Habits For healthy Body And Mind In Hindi: हेल्दी बॉडी लॉन्ग लाइफ जीने का मंत्रा है। हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने के जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ आदतें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। यहां मॉर्निंग रूटीन में शामिल करने लायक आदतों के बारे में बताया है जो आपके जिंदगी जीने के नजरिए को बदल सकती हैं। यहां देखिए-

एक रात पहले करें तैयारी

सुबह की शुरुआत शांति के साथ चाहते हैं तो एक रात पहले कुछ तैयार के साथ सोएं। जैसे कि एक रात पहले ही सुबह पहनने वाले कपड़ों को निकालें, अपने साथ ले जाने वाले बैग को तैयार करें, ब्रेकफास्ट की थोड़ी तैयारी करें वगैराह। ऐसा करने पर आप सुबह की भगदड़ से बच सकते हैं और शांत माइंड के साथ दिन स्टार्ट कर सकते हैं।



लिखना करें शुरू

कई लोग सुबह उठने पर कुछ जरूरी मॉर्निंग टास्क भूल जाते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं जैसे दवाई खाना भूलना या सुबह उठकर पानी पीना। अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है तो आप एक रात पहले अपने मॉर्निंग टास्क को लिख लें। अगर सब याद रहता है तो कुछ कोट्स लिखें ताकि सुबह पहले आप उन्हें पढ़ें। ऐसा करने पर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी।



अलार्म को बार-बार न करें बंद

सुबह उठना मुश्किल होता है। खासकर सर्दियों की सुबह में खुद को एक्टिव रखना। लेकिन सुबह कि हेल्दी और शांत स्टार्ट के लिए आप रोजाना के समय से दस मिनट पहले उठना शुरू कर दें। ऐसा करने के लिए अलार्म सेट कर रहे हैं तो उसे बार-बार बंद न करें। उठने के बाद बॉडी स्ट्रेच करें और फिर देखें कैसे आपकी आंखें एक बार में खुलती हैं।

हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन को चुनें

सुबह में नाश्ता करने के काफी हेल्दी ऑप्शन हैं, लेकिन फिर भी सर्दियों की सुबह की शुरुआत लोग कई बार अनहेल्दी खाने से करते हैं। हेल्दी-लॉन्ग लाइफ के लिए ब्रेकफास्ट के हेल्दी ऑप्शन चुनें, ऐसा करने पर आपका मूड काफी हद तक बूस्ट होता है। साथ ही आप एनर्जेटिक बने रहते हैं।

मेडिटेशन को बनाएं रूटीन का हिस्सा

माइंड को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन को अपना सकते हैं। रोजाना के रूटीन में इसे शामिल करने पर आप पॉजिटिव रहते हैं और शांति से लाइफ के फैसले लेते हैं। घर की किसी शांत जगह पर कुछ देर के लिए बैठें और ध्यान लगाएं।



एक्सरसाइज भी है जरूरी

जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपके शरीर से फील-गुड ब्रेन केमिकल्स रिलीज होते हैं। जो आपको क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करते हैं। ऐसे में सुबह वॉक पर या जिम जाएं। किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए 20 से 30 मिनट काफी है। अगर इतना भी समय नगीं है तो आप घर में ही योगा कर सकते हैं।

बॉडी और माइंड के लिए जरूरी है स्ट्रेचिंग

स्ट्रेचिंग करने से बॉडी और माइंड दोनों को फायदा मिलता है। बहुत ज्यादा समय अगर नहीं है तो आप बेसिक स्ट्रेचिंग करें। ऐसा करने से पहले अपने वॉर्मअप रूटीन को फॉलो करें।



गाने करेंगे स्ट्रेस दूर

अगर काम पर जाने के लिए निकल रहे हैं या फिर घर पर भी हैं तो आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए म्यूजिक काम कर सकता है। अपने कुछ फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट बनाएं और उन्हें सुनें।



शुक्रगुजार रहें

पॉजिटिव बने रहने के लिए सुबह में एक समय ऐसा निकालें जब आप किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप इसे अपना डायरी में भी लिख सकते हैं।

हैप्पी-बेस्ट लाइफ जीने के लिए अपनाएं ये आदतें, कदम छुएगी सफलता