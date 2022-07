Remedies For Itchy Skin In Rainy Season: बारिश में होने वाली खुजली से तुरंत राहत दिलाएंगे ये घरेलू नुस्खे

Tips To Cope With Itchy Skin During Monsoon: बारिश का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। मानसून में होने वाली उमस की वजह से आने वाले पसीने और बरसाती पानी मिलकर स्किन पर रैश और खुजली (Itching) की समस्‍या पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इस समस्या से राहत पाने के लिए कुछ नेचुरल और घरेलू नुस्‍खों की मदद ली जा सकती है।

बारिश में त्वचा पर खुजली होने पर अपनाए ये आसान घरेलू उपाय-

नींबू और बेकिंग सोडा-

बारिश के मौसम में त्वचा पर खुजली होने पर नहाते समय एक कटोरी में दो चम्‍मच बेकिंग सोडा और एक चम्‍मच नींबू पानी डालकर उसका पेस्‍ट बना लें। इसे अपनी स्किन पर अच्‍छी तरह से लगाकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद अपनी त्वचा को धो लें। ऐसा रोजाना एक बार जरूर करें। खुजली से आराम मिल सकता है।

चंदन का लेप-

त्वचा पर चंदन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप बाजार में मिलने वाले चंदन पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगाएं। ऐसा नियमित करने से खुजली की समस्या में राहत मिलेगी।

नीम का प्रयोग-

नीम का उपयोग खुजली की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। नीम में एंटी बैक्‍टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन की समस्‍या को ठीक करने में मदद करते हैं। खुजली से राहत पाने के लिए आप नीम के पत्तों को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाएं।

नारियल तेल-

नारियल तेल में मौजूद एंटी इनफ्लामेशन और एंटी बैक्‍टीरियल गुण की वजह से ये त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है। नारियल का तेल त्वचा को नैरिश करने के साथ त्‍वचा पर होने वाले इनफेक्‍शन आदि को भी ठीक करने में काफी उपयोगी है। बरसात के मौसम में खुजली हो रही है तो प्रभावित जगह पर नारियल तेल लगाएं।