क्या ठंड में आपका भी बढ़ जाता है पीरियड्स का दर्द? जानें कारण और राहत के उपाय

ऐप पर पढ़ें

Reasons Why Period Pain Get Worse During Winter Season: महिलाओं में पीरियड्स के दौरान क्रैंप्स का होना आम बात है। यह वह समय होता है जब ज्यादातर महिलाएं मूड स्विंग और पेट दर्द जैसी समस्याओं से होकर गुजर रही होती हैं। हर महीने होने वाले पीरियड्स महिलाओं के लिए किसी समस्या से कम नहीं होते, जिससे उन्हें हर हाल में गुजरना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सर्दियों के मौसम में यह समस्या और क्यों बढ़ जाती है। आइए जानते हैं ठंड के मौसम में महिलाओं को क्यों ज्यादा होता है पीरियड्स का दर्द और क्या हैं इसके लिए राहत के उपाय।

सर्दियों में पीरियड्स को प्रभावित करने वाले कारण-

कम पानी पीना-

शरीर की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में हाइड्रेशन का विशेष महत्व होता है। इसमें माहवारी भी शामिल है। सर्दियों में प्यास ज्यादा नहीं लगने की वजह से महिलाएं कम पानी पीती हैं। जिसकी वजह से पेल्विक कंजेशन, रक्त प्रवाह में उतार चढ़ाव और यूट्रस और योनि तक रक्त पहुंचाने में नलियों में जोर पड़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खुश्की या डिहाइड्रेशन के कारण रक्त प्रवाह में होने वाली गड़बड़ी माहवारी के दिनों में पेट दर्द को बढ़ाकर समस्या को और बढ़ा देती हैं।

लंबी माहवारी -

विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में माहवारी, गर्मियों की अपेक्षा अधिक दिनों तक हो सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक गर्मियों में हॉर्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। साथ ही ओवुलेशन पीरियड भी बढ़ता है। जिस कारण सर्दियों की तुलना में माहवारी चक्र लगभग एक दिन तक छोटा हो सकता है।

फिजिकल एक्टिविटी कम होना-

सर्दियों में बाहर टहलने या दौड़ लगाने की जगह महिलाएं घर के भीतर और बिस्तर पर आराम करके अपना ज्यादातर समय गुजारना पसंद करती हैं। जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी के कम होने की वजह से पीएमएस (Pre Menstruation cycle) में तेजी देखने को मिलती है। जिसकी वजह से भी दर्द बढ़ जाता है।

पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए महिलाएं अपनाएं ये उपाय-

अदरक वाली काली चाय-

सर्दियों में पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए चीनी रहित अदरक वाली काली चाय पीने से राहत मिल सकती है। काली चाय में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट पेट में उठने वाले मरोड़ से राहत दिलाते हैं। जबकि अदरक आपके लिए पेन किलर की तरह काम करती है।

पेट की सिकाई-

पीरियड के दर्द के दौरान पेट में सिकाई करने से भी आपको काफी आराम मिलेगा। इसके लिए आप हीट बैग या फिर एक बोल्त में गर्म पानी भरकर, उससे सिकाई कर सकती हैं।

केसर और भीगी किशमिश-

केसर के साथ भीगी हुई किशमिश खाने से भी माहवारी के दर्द में आराम मिलता है। इतना ही नहीं इस उपाय को करने से मूड स्विंग से भी छुटकारा मिलता है। इस उपाय को पीरियड्स आने से एक सप्ताह पहले भी शुरू किया जा सकता है। किशमिश प्रकृतिक लैक्जेटिव के तौर पर काम करती है जो आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है। जबकि केसर सीरोटोनिन हॉर्मोन का स्त्राव बढ़ता है जिससे पीएमएस में होने वाले मूड स्विंग से बचा जा सकता है।

दालचीनी-

दालचीनी शरीर को अंदर से गर्मी देती है। दालचीनी में ऐंटीस्पेस्मोडिक गुण होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देकर, पीरियड वाले दर्द से राहत देते हैं। दालचीनी का सेवन करने से माहवारी में ब्लीडिंग, जी मिचलाना, उल्टी जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है जो कि डाएस्मेनोरिया (dysmenorrhea) के साइडइफेक्ट हैं।

आयुर्वेद: व्हाइट डिस्चार्ज से हो रही हैं परेशान, फटाफट निपटने के लिए अपनाएं ये तरीके