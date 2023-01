बादाम खाने के फायदे तो बहुत सुने होंगे अब नुकसान भी जान लें, मोटापे से परेशान लोग जरूर पढ़ें ये खबर

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Eating Too Much Almonds: दादी-नानी के जमाने से आप लोगों ने बादाम खाने के अनगिनत फायदे सुने होंगे। दिमाग तेज करने से लेकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने तक की जिम्मेदारी बादाम ने ली हुई है। बादाम में मौजूद नियासिन, कैल्शियम, विटामिन-ई, फाइबर,राइबोफ्लेविन के अलावा ओमेगा -6 फैटी एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओमेगा -3 और जिंक इसे सुपरफूड बनाते हैं। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा बादाम का सेवन आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

कब्ज की दिक्कत-

यूं तो बादाम फाइबर से भरपूर होता है जो कब्ज की समस्या दूर करने में मदद करता है लेकिन जरूरत से ज्यादा बादाम खाने पर ये कब्ज, पेट फूलना या लूज मोशन की दिक्कत भी पैदा कर सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पचा नहीं पाता है। ऐसे में व्यक्ति को फाइबर के साथ अपने पानी का इनटेक भी बढ़ाना चाहिए।

पोषण में बाधा-

हाई फाइबर वाले बादाम मैग्नाशियम, आयरन, कैल्शियम और जिंक को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं।

मोटापे का खतरा-

बादाम में फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आप ज्यादा फिजिकल ऐक्टिविटी नहीं करते हैं और आपकी कैलोरी बर्न होने का कोई चांस नहीं है तो ज्यादा बादाम खाने से बचें। वरना आपके शरीर में फैट जमा होने लगेगा और आपका वजन भी बढ़ने लगेगा।

पथरी-

बादाम में मौजूद ओक्सलेट किडनी स्टोन का कारण बनता है।

विटामिन ई ओवरडोस-

बादाम विटामिन ई का बहुत अच्छा स्त्रोत है लेकिन बहुत ज्यादा खाने पर विटामिन ई की ओवरडोस हो सकती है जो हैमोरेज का कारण बनता है।

एलर्जी होने का खतरा

बादाम में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिससे कुछ लोगों को ओरल एलर्जी होने का खतरा रहता है। इसमें मुंह में खुजली होना, गले और कंठ में खुजली होना, जीभ, मुंह और होंठ में सूजन होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बादाम ज्यादा खाने से एलर्जी बढ़ जाए तो उल्टी, चक्कर, लो बीपी और सिरदर्द जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।