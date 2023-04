गलत तरीके से रोटी सेंककर खाना बढ़ा रहा है कैंसर का खतरा, ये है रोटी पकाने का सही तरीका

ऐप पर पढ़ें

Right Way To Make Chapati: दाल हो या सब्जी, अगर आप हर चीज के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। जी हां, रोटी खाने के शौकीन लोगों को शायद ही पता हो कि अगर वो रोटी पकाने के सही तरीका नहीं जानते हैं तो अनजाने में ही सही लेकिन वो कैंसर जैसे रोग को न्यौता दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रोटी पकाकर उसे सही तरह से स्टोर करके नहीं रखते तो भी सेहत को नुकसान हो सकता है।

सालभर पहले हुए अध्ययन में भी यह दावा किया गया था एल्युमीनियम फॉइल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर हो सकता है। अध्ययन में दावा किया गया था कि कई लोग एल्युमीनियम फॉइल में रोटी लपेटकर टिफिन में ले जाते हैं, कई घरों में महिलाएं कैसरोल में रोटी इसमें लपेट रखती हैं। इससे हड्डियों से लेकर इम्युनिटी तक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको लेकर चिंता जताई थी।

रोटी पकाने का सही तरीका-

अध्ययन में बताया गया है कि कुछ लोग रोटी को तवे पर कम पकाते हैं और तेज आंच पर उसे सेकते हैं। इसकी वजह से रोटी अंदर से कच्ची रह जाती है। ऐसी रोटी का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक है। रोटी को सही तरीके से पकाने के लिए 15 से 20 मिनट पहले आटा गूंथ ले। इसके बाद हल्की आंच पर तवे में रोटी को अच्छी तरह से सेक लें और फिर इसे सीधे आग पर पकाएं। इससे रोटी अंदर से पक जाएगी। जो सेहत के लिए अच्छी है।