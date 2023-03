आखिर क्यों हर बार आपकी लास्ट पीरियड डेट के बारे में पूछती है गाइनकॉलजिस्ट? ये है बड़ी वजह

ऐप पर पढ़ें

Reasons Why Doctors Ask About Your Last Period Date: महिलाएं अक्सर अपने रूटिन चेकअप या सेहत से जुड़ी किसी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी गाइनकॉलजिस्ट के पास जाती रहती हैं। लेकिन ऐसा करते समय क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि गाइनकॉलजिस्ट हर बार आपके पीरियड्स को लेकर एक कौन सा कॉमन सवाल हर बार करती हैं? जी हां वो हर बार आपकी लास्ट पीरियड डेट जरूर पूछती हैं, क्या आप इसके पीछे छिपी वजह जानती हैं? आइए आपको बताते हैं।

महिलाओं को यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि उनके पीरियड्स उनकी अच्छी-बुरी सेहत का हाल बहुत हद तक बता सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर हमेशा कोई भी टेस्ट करवाने या निष्कर्ष निकालने से पहले महिला से एलएमपी के बारे में जरूर पूछती है। हांलाकि मासिक धर्म से जुड़ा यह सवाल तब तक ही महत्वपूर्ण रहता है या पूछा जाता है, जब तक महिला को रजोनिवृत्ति नहीं शुरू हो जाती।

मासिक धर्म की नियमितता की जांच-

किसी भी महिला के स्वस्थ होने का पता उसकी नियमित माहवारी से चलता है। यदि किसी महिला का माहवारी चक्र 30 दिन का है, तो उसका हर चक्र एक जैसा ही होना चाहिए। कई बार अनियमित मासिक धर्म हार्मोनल असंतुलन, तनाव, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर (पीसीओडी) का संकेत भी हो सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर परेशानी की वजह जानने के लिए पीरियड्स की लास्ट डेट के बारे में जरूर पूछती है।

गर्भावस्था की पुष्टि-

पीरियड्स मिस होते ही सबसे पहला ख्याल दिमाग में प्रेग्नेंसी का ही आता है। यदि कोई महिला रिलेशनशिप में हैं और लंबे समय से गर्भवती होने की कोशिश कर रही है, तो डॉक्टर उसकी प्रेग्नेंसी की पुष्टि करने के लिए भी उसके मासिक धर्म चक्र की लास्ट डेट जरूर पूछती है।

परीक्षण और दवा के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद-

यदि कोई महिला गर्भवती है, तो उसके मासिक धर्म की अंतिम डेट डॉक्टर को भ्रूण की उम्र निर्धारित करने में मदद करती है। जिसकी वजह से विशेषज्ञ को महिला का उचित परीक्षण और दवा लिखने में आसानी होती है, जो उसके साथ-साथ बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगा।

डिलीवरी की तारीख की गणना करें-

एक गर्भवती महिला की प्रसव तिथि की गणना उसके मासिक धर्म की अंतिम तिथि जानने के बाद ही की जा सकती है। इससे डॉक्टर को यह जानने में मदद मिलती है कि भ्रूण कितना बड़ा हो सकता है।