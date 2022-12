हर मर्द को जरूर पता होना चाहिए नपुंसकता और बांझपन में फर्क, जानें कैसे हैं दोनों एक दूसरे से अलग

ऐप पर पढ़ें

Difference Between Impotence And Infertility In Men: आज मोटापा, अधिक वजन होना, नियमित व्यायाम की कमी, तनाव, धूम्रपान या शराब का सेवन कुछ ऐसे कारण हैं जो कम उम्र में ही कई पुरुषों के माता-पिता होने की संभावना को कम कर रहे हैं। किसी भी पुरुष के एक पिता बनने में असमर्थ होने को पुरुष बांझपन या नपुंसकता कहा जाता है। आज दुनिया भर में लाखों पुरुष नपुंसकता और बांझपन के दर्द से जूझ रहे हैं। इन दोनों ही समस्याओं में पुरुष यौन स्वास्थ्य और बच्चे पैदा करने की क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन क्या आप इन दोनों यौन समस्याओं के बीच में फर्क जानते हैं? आइए समझते हैं बांझपन और नपुंसकता के बीच का असल फर्क।

बांझपन क्या है?- What is Impotence

बांझपन पुरुषों को होने वाली एक यौन स्वास्थ्य समस्या है। जो पुरुषों की प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करती है। इससे पीड़ित पुरुष के, एक साल तक यौन-संबंध के प्रयास के बाद भी महिला गर्भवती नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब है कि उस पुरुष को बांझपन की समस्या है। बांझपन दो प्रकार होते हैं-प्राथमिक बांझपन किसी भी गर्भावस्था में असमर्थता है, जबकि माध्यमिक बांझपन पहले सफल गर्भधारण के बाद दोबारा गर्भधारण करने में असमर्थता है। आजकल अधिकतर पुरुष बांझपन का सामना कर रहे हैं। इसमें पुरुषों में शुक्राणुओं का उत्पादन कम होता है या फिर सही गुणवत्ता नहीं होती है। अगर कोई पुरुष एक साल या उससे अधिक समय से अपनी महिला साथी को गर्भवती करने में असमर्थ है, तो यह स्थिति बांझपन का आम लक्षण होता है। बांझपन की वजह से पुरुषों के लिए पिता बनने का सुख प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाता है।

बांझपन के कारण-

-अंडकोष में नसों का बढ़ना

-शराब, धूम्रपान का सेवन करना

-यौन संचारित रोग

-एचआईवी

-कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी

-डायबिटीज रोग

-स्टेरॉइड जैसी दवाइयों का सेवन करना

-शीघ्रपतन

पुरुषों में बांझपन के लक्षण-

-शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम होना

-सेक्स की इच्छा में कमी

-अंडकोष में दर्द

-स्तनों का साइज़ बढ़ जाना

-वृषण (Testes) का छोटा और कठोर होना

पुरुष बांझपन का उपचार-

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अथवा सहायक प्रजनन तकनीक पुरुष बांझपन का उपचार है जिसमें पुरुष की इच्छा अनुसार शुक्राणु को सामान्य स्खलन या सर्जिकल निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद IVF या ICSI प्रक्रिया के माध्यम से महिला जननांग पथ में डाला जाता है जो की गर्भधारण में सहायता करता है।

नपुंसकता क्या है?- (What is Infertility)-

नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ईडी) एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पुरुष अपने साथी के साथ संतोषजनक संभोग नहीं कर पाता है। वैज्ञानिक रूप से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि संभोग के दौरान लिंग का लगातार उत्तेजित रहना आवश्यक होता है। इस उत्तेजना के बने रहने के लिए लिंग में लगातार रक्त की आपूर्ति होनी चाहिए। चूंकि लिंग में कोई हड्डी नहीं होती है, जिसकी मदद से उसमें तनाव बना रहे, ऐसे में तंत्रिका तंत्र के साथ रक्त वाहिकाएं इस कार्य को करती हैं। लेकिन लिंग की धमनी में रक्त का अपर्याप्त प्रवाह, उम्र के कारण धमनी का सख्त होना, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान आदि समस्याएं ईडी की वजह बनती हैं।

नपुंसकता ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एक सामान्य समस्या है। हालांकि इसकी चपेट में युवा भी आ जाते हैं। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के एक अनुमान के मुताबिक 40 से 70 की उम्र वाले आधे से ज़्यादा लोग कुछ हद तक इस समस्या से पीड़ित रहते हैं। अमरीका में हॉर्वर्ड मेडिकल स्कूल के ख़ास पब्लिकेशन के अनुसार दिल की बीमारी के कारण भी नपुंसकता बढ़ती है। धमनियों के बंद होने से न केवल हृदय की रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं बल्कि पूरे शरीर पर असर पड़ता है।

नपुंसकता के कारण-

नपुंसकता के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे-

-तनाव

-डायबिटीज

-हाई ब्लड प्रेशर

-हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल

-दवाइयां- एंटीडिप्रेसेंट, एंटीथिस्टेमाइंस

-मोटापा

-हृदय रोग

- डिप्रेशन

-तंबाकू का सेवन करना(सिगरेट पीने से नपुंसकता तो नहीं आती, पर शुक्राणुओं की क्वालिटी प्रभावित होती है।)

-शराब का अधिक सेवन

नपुंसकता के लक्षण-

-लिंग में उत्तेजना लाने में परेशानी हो रही हो।

-सेक्स करने की इच्छा में कमी।

-प्रयाप्त उत्तेजना होने के बाद भी संभोग सुख प्राप्त करने में असमर्थता।

इलाज-

कई बार दवाइयों, हार्मोन थेरेपी और प्रत्यारोपण जैसे इलाजों से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। कई मामलों में इस समस्या के अंतर्निहित कारण का इलाज करने से भी नपुंसकता को ठीक किया जा सकता है।

आपको बता दें कि बांझपन और नपुसंकता पुरुषों में होने वाली यौन स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ये दोनों ही समस्याएं अलग-अलग होती हैं। बांझपन और नपुसंकता में पुरुषों के लिए अपनी महिला साथी को गर्भवती करने में मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी एक या अधिक साल से महिला को गर्भवती करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो इस स्थिति में डॉक्टर से जरूर सलाह लें।