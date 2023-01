जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है तो हो सकते हैं इन रोगों के शिकार, ऐसे रखें शरीर को नैचुरली गर्म

ऐप पर पढ़ें

What causes a person to be extremely cold: सर्दियों में हाथ-पैरों में ठंड लगना एक समान्य बात है। लेकिन कुछ लोगों को बाकी लोगों की तुलना में ठंड का अहसास काफी ज्यादा होता है। क्या आप इसके पीछे छिपा हुआ बड़ा कारण जानते हैं ? इस समस्या को मेडिकल भाषा में कोल्ड इनटॉलरेंस कहा जाता है, जिसके पीछे कई बार शरीर में खून की कमी, थॉयराइड या अन्य कोई बीमारी हो सकती है। सेहत पर हुई कई रिपोर्ट बताती हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ठंड ज्यादा लगती है। अगर आपको भी लगता है कि आपको दूसरे लोगों के मुकाबले ठंड ज्यादा लगती है तो जानें क्या हो सकते हैं इसके पीछे छिपे कारण और कैसे प्राकृतिक तरीके अपनाकर आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं ।

महिलाओं को क्यों लगती है पुरुषों से ज्यादा ठंड?

इस सवाल का जवाब हर महिला जरूर पता करना चाहेगी कि आखिरकार महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सर्दी क्यों लगती है। दरअसल, महिलाओं का मेटाबॉलिक रेट पुरुषों के मुकाबले कम होता है। इसके अलावा ज्यादातर महिलाएं अपनी डाइट को लेकर भी बेहद लापरवाह होती हैं। जिसकी वजह से उनके शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उन्हें ठंड ज्यादा लगने लगती है।

किन बीमारियों की तरफ इशारा करता है ज्यादा ठंड लगना-

हाइपोथायराइड-

जरूरत से ज्यादा ठंड लगना, हाइपोथायराइड का संकेत हो सकता है। इस समस्या में थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता , जिसकी वजह से शारीरिक कार्य प्रणाली पर असर पड़ने लगता है और व्यक्ति को ज्यादा सर्दी लगने लगती है। सर्दी ज्यादा महसूस होने की वजह से अगर आपको थकान, मोटापा, तनाव, त्वचा में रूखापन और कमजोर याददाश्त जैसे लक्षण दिखाई देने लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

डायबिटीज-

डायबिटीज की वजह से व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। यही वजह है कि शुगर रोगियों को ज्यादा ठंड महसूस होती है।

आयरन की कमी-

शरीर में आयरन की कमी होने पर लाल रक्त सेल्स कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से व्यक्ति को कोल्ड इनटॉलरेंस की समस्या हो सकती है। शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दूध, नट्स, चुकंदर, गाजर, मौसमी फल आदि शामिल करें।

विटामिन बी12 की कमी-

महिलाओं को लेकर अक्सर ये शिकायत की जाती है कि वो घर की जिम्मेदारियों के चलते अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है। शरीर में विटामिन बी12 कम होने से भी व्यक्ति को सर्दी ज्यादा लगने के साथ थकान, दस्त, भूख ना लगना, कब्ज या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

खराब ब्लड सर्कुलेशन-

अगर आपको हाथों और पैरों में ठंड का अहसास काफी ज्यादा होता है तो इसका एक कारण खराब ब्लड सर्कुलेशन भी हो सकता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होने के कारण धमनियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे आपके अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और आपको बाकी लोगों की तुलना में ठंड ज्यादा लग सकती है।

शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखने के लिए अपनाएं ये उपाय-

-सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए सुखे मेवे, नॉनवेज, गुड़, सूप, सोंठ, स्प्राउट्स, अदरक, लहसुन. बादाम, दूध आदि चीजें डाइट में शामिल करें।

- सर्दियों में जितना हो सके गुनगुना पानी, हर्बल चाय का सेवन करें।

-डाइट में फाइबर फूड्स अधिक लें क्योंकि यह पचाने में आसान होने के साथ शरीर को ऊर्जा भी देता है।

-सर्दियों में गुनगुने तिल, अश्वगंधा या सरसों के तेल से मालिश करें। रात को पैरों की मसाज जरूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, जिससे आपको सर्दी नहीं लगेगी।

-इन उपायों को अपनाने के बाद भी अगर आपकी समस्या बनी रहती है तो समय रहते अपना चेकअप डॉक्टर से करवा लें।