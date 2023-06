डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इस तरह खाएं प्याज, मिलेंगे ये फायदे

ऐप पर पढ़ें

Tips to use onion to control diabetes: डायबिटीज, आजीवन बनी रहने वाली एक साइलेंट किलर डिजीज है। जो अग्नाशय को प्रभावित करके शरीर में इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाना कम या बंद कर देती है। यह हार्मोन ब्लड में शुगर कंट्रोल करने का काम करता है। बता दें, टाइप 2 डायबिटीज को लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करके कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रोगी को जीवनभर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कुछ साल पहले तक मधुमेह रोग को उम्र से जोड़कर देखा जाता था लेकिन आज ये रोग छोटे-छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में अगर आप भी डायबिटिज रोग से पीड़ित हैं तो प्याज का ये उपाय आपकी डायबिटिज को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

प्याज में मौजूद पोषक तत्व-

प्याज में फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की प्रचूर मात्रा मौजूद होती है। जो बॉडी में चीनी की मात्रा नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। प्याज में मौजूद एंटिऑक्सीडेंट के साथ फाइबर की मात्रा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकने में मदद करती है।

डायबिटीज के लक्षण-

डायबिटीज के लक्षणों में थकान, धुंधला दिखाई देना, वेट लॉस, भूख ज्यादा लगना, घाव जल्दी ठीक नहीं होना, इन्फेक्शन जल्दी होना, मसूड़ों में सूजन और खून आना, हाथों-पैरों में झुनझुनी या सुन्नता होना।

डायबिटीज रोगी के लिए प्याज खाने के फायदे-

फाइबर-

प्याज में मौजूद फाइबर की मात्रा डायबिटीज रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होती है। फाइबर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है।

पाचन तंत्र-

डायबिटीज रोगियों को अक्सर पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे में प्याज का सेवन शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है।

सूजन-

प्याज में कई एंटी-ऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो बॉडी में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी सूजन की समस्या से परेशान हैं तो आप कच्चे प्याज का सेवन कर सकते हैं।

डायबिटीज रोगी के लिए प्याज खाने का सही तरीका-

सलाद-

डायबिटीज रोगी प्याज का सेवन सलाद के रूप में कर सकते है। भोजन करने से पहले एक बाउल में प्याज, खीरा, ककड़ी काटकर उसके ऊपर नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिलाकर खाएं।

प्याज का रस-

प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। इसके बाद एक छन्नी की मदद से प्याज का रस निकालकर अलग कर लें। इस रस में 1 या 2 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह मिलाकर फ्रेश प्याज का रस पी लें।

सलाह-

डायबिटीज रोगी अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरुर लें।