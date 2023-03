बिना धोए एक ही गिलास से बार-बार पीते हैं पानी तो हो जाएं सतर्क, घेर सकती हैं ये समस्याएं

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Drinking Water With Same Glass Without Washing: ज्यादातर लोग इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि वो वर्क फ्रॉम होम के दौरान, अपनी फेवरेट मूवी देखते समय या फिर मनपसंद किताब पढ़ते समय अक्सर पहले से टेबल पर रखे हुए झूठे गिलास में ही पानी भरकर पी लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं बिना धोए एक ही गिलास में पानी भरकर पीने की आपकी इस आदत से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? जी हां, अगर आप लगातार कई दिन तक एक ही गिलास में पानी भरकर पीते रहते हैं तो ये आपकी सेहत को खतरे में डाल सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

अनजाने में सेहत के लिए पैदा कर रहे हैं खतरा-

पीने का पानी आपकी शारीरिक गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। बावजूद इसके पानी पीने से पहले व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसा करते समय वो कहीं खुद को हानिकारक बैक्टीरिया के संपर्क में लाने के अलावा गंदे गिलास में पानी पीने से अपने लिए बीमारी का खतरा तो नहीं बढ़ा रहा है।

बात अगर गंदे गिलास की करें तो उसकी परिभाषा सिर्फ धूल लगे हुए गिलास जितनी नहीं है। आपको बता दें, झूठा किया हुआ गिलास जो बाहर से भले ही साफ नजर आ रहा हो लेकिन आपके लिए कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

डॉक्टरों की मानें तो झूठा किए हुए गिलास में नोरोवायरस एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है। यह अत्यधिक संक्रामक वायरस व्यक्ति के लिए उल्टी और दस्त का कारण बनता है।

सिर्फ गिलास पानी से रिफिल करने पर भी पनप सकते हैं बैक्टीरिया-

अगर आप पानी पीने के लिए एक ही गिलास को बिना धोए हफ्ते तक इस्तेमाल करते रहते हैं तो गिलास की सतह पर बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं अगर आप इस झूठे गिलास में फ्रेश पानी भी भरकर पीते हैं तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़कर आपकी सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

साबुन और पानी से धोएं गिलास-

कुछ लोग अक्सर जल्दबाजी में गिलास को साफ करने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गिलास पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपको पानी के गिलास को साबुन और पानी दोनों से साफ करना चाहिए। अगर आप गिलास को धोए और रगड़े बिना साफ करना चाहेंगे तो उस पर लगे बैक्टीरिया बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। इतना ही नहीं समय के साथ ये बैक्टीरिया 'बायोफिल्म' नामक एक कॉलोनी भी बना सकती है।

लंबे समय तक पानी न बदलना भी गलत-

लोगों में एक और आदत काफी कॉमन देखी जाती है कि वो अक्सर बिस्तर पर जाते ही या काम करते समय हवा में पानी का गिलास खुला छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा करते समय इस बात को जानते हैं कि आप थोड़ी देर बाद जिस पानी को पीने वाले हैं, वह गिलास के चारों ओर लगे धूल के कण और अन्य स्रोतों की वजह से एयरबॉन बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकता है। ऐसे में सोने से पहले अपने बिस्तर की साइड टेबल पर ढक्कन वाली पानी की बोतल रखना सबसे अच्छा उपाय हो सकता है।

पानी भी बदलते रहें-

अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए पानी की बोतल या गिलास को साफ करने के साथ रोजाना बोतल में ताजा पानी भरने की आदत डालें। याद रखे, अगर बोतल का पानी कुछ दिन तक बदला नहीं जाता है तो उस पानी में बैक्टीरिया पनप सकते हैं।