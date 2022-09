Expiry Date निकल जाने के बाद भी नहीं होती ये चीजें खराब, जानें लिस्ट में कौन सी चीजें हैं शामिल

Foods That Are Still Safe to Eat After the Expiration Date: अक्सर खाने-पीने की चीजों को बाजार से खरीदते समय हम उसपर लिखी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करते हैं। ताकि हमें उसके खराब होने के समय का सही से पता चल सके। एक्सपायरी चीजों का सेवन करने से व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति बीमार तक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में मौजूद कई ऐसी चीजें हैं, जिसका उपयोग आप एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी कर सकते हैं। यह चीजें अगर अच्छी तरह से स्टोर करके रखी गई हों तो व्यक्ति इनका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में।

शहद-

शहद में कम अम्लीय पीएच होता है जो बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। आप बस शहद को एक एयरटाइट कांच की बोतल में स्टोर कर सकते हैं और यह सालों तक चलेगा। यह समय के साथ क्रिस्टलीकृत (Crystalise) हो सकता है, लेकिन यह सेवन के लिए बिल्कुल सुरक्षित रहता है।

सिरका-

सिरका एक स्व-संरक्षण एजेंट (Self-Preserving Agent) है और अचार जैसे अन्य खाद्य पदार्थों को संरक्षित और किण्वित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आप विनेगर को अपने किचन कैबिनेट में स्टोर करके रख सकते हैं। यह गर्मी की स्थिति में भी खराब नहीं होगा।

नमक-

चाहे वह नॉर्मल सफेद नमक हो या सेंधा नमक, किसी भी प्रकार का नमक ठीक से संग्रहीत करके रखने पर लंबे समय तक खराब नहीं होता है। नमक को स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कन्टेनर का यूज करें।

पास्ता-

पास्ता नमी से प्रभावित होने तक खराब नहीं होता। पास्ता को स्टोर करने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। यह एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी कम से कम 1-2 साल तक चल जाता है। पास्ता को कीड़ों से संक्रमित होने से बचाने के लिए आप सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।

चीनी-

आमतौर पर, रिफाइंड चीनी के पैकेट पर उसकी शेल्फ लाइफ 2 साल लिखी होती है, लेकिन चीनी को अगर ठीक ढंग से संग्रहीत किया जाए तो इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। चीनी को स्टोर करने के लिए एक सूखे और साफ जार का उपयोग करें और इसे निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का उपयोग करें। ध्यान रखें, अगर आपकी स्टोर की हुई चीनी क्रिस्टलीकृत होने लगे और उसमें से एक नम गंध आने लगे, तो समझ जाएं आपको इसे फेंकने की आवश्यकता है।