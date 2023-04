थायराइड के मरीज वजन कम करने के लिए ध्यान रखें ये बातें, फटाफट पिघलेगी चर्बी

ऐप पर पढ़ें

How to lose weight with Thyroid: थायराइज की समस्या की चपेट में कोई भी आ सकता है। वैसे तो इस बीमारी के कई लक्षण हैं लेकिन इसमें वजन का बढ़ना काफी ज्यादा कॉमन है। दरअसल, हाइपोथायरायडिज्म में मरीजों को बार-बार भूख लगती है, जो वजन बढ़ने का एक जरूरी कारण है। बढ़ता मोटापा कई तरह की परेशानियों का कारण बनता है। थायराइड की समस्या से परेशान लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें।

बार-बार छोटी-छोटी मील खाएं

अगर आप थायराइड में वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो खाने के बिना बहुत देर तक रहने से बचें। इसी के साथ थोड़ी-थोड़ी देर में खाने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे हिस्से में खाना खाने पर इसे ठीक से पचने में मदद मिलेगी। कम पोर्शन में ज्यादा बार खाने पर मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉन्टेंट बैलेंस रहता है।

आयोडीन की बढ़ाएं मात्रा



थायराइड के मरीज में आयोडीन की कमी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। रिपोर्ट्स की मानें तो थायरॉइड के दौरान वजन बढ़ने से रोकने के लिए नियमित डाइट में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाने की सलाह दी जाती है।

खूब खाएं फाइबर

पाचन और मेटाबॉलिज्म हेल्थ के लिए फाइबर सबसे जरूरी पोषक तत्व में से एक हैं। इसलिए खाने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेने से पाचन क्रिया संतुलित रहती है और बार-बार भूख लगने जैसी समस्या नहीं होती। इसके लिए फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों को अपने खाने में शामिल करें।



खुद को रखें हाइड्रेटेड

डिहाईड्रेशन से आपको थकान और दर्द हो सकता है। इसलिए पर्याप्त पानी पीने से आपके मेटाबॉलिज्म को सही से चलने में मदद मिलती है। इसके अलावा, यह आपकी भूख को कम कर सकता है। आमतौर पर रोजाना आठ गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है।

पर्याप्त नींद लें

वजन कम करने की कोशिश करते समय पर्याप्त नींद लेना सबसे जरूरी चीजों में से एक है। स्लो मेटाबॉलिज्म और मोटापे को नींद की कमी से जोड़ा है। इसके अलावा, पर्याप्त नींद न लेने से आपके डायबिटीज या दिल रोग का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, अगर वजन कम करना है, तो हर रात सात या ज्यादा घंटे की नींद लेने की कोशिश करें।

