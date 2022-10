Karwa Chauth Sargi: करवाचौथ की सरगी में जरूर शामिल करें ये 5 चीजें, दिनभर नहीं महसूस होगी कमजोरी

What To Eat In Karwa Chauth Sargi: सुहागन स्त्रियों का सबसे बड़ा त्योहार करवाचौथ इस साल 13 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृगांर करके अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दांपत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जिसमें महिलाएं दिन-भर निर्जला व्रत रखती हैं, और रात में चंद्रोदय पूजन के बाद अपना व्रत पूरा करती हैं। व्रत के दौरान कई महिलाओं को कमजोरी, थकान और चक्कर आने की समस्या होने लगती है। जिससे बचने के लिए शरीर में प्रोटीन, कार्ब्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आदि का सही संतुलन होना जरूरी है। अगर आप भी करवाचौथ के दिन हैप्पी हेल्दी फास्टिंग करना चाहते हैं तो करवा चौथ के दिन सुबह सरगी की थाली में इन चीजों को शामिल करना न भूलें।

सरगी की थाली में शामिल करें ये 5 चीजें-

नारियल पानी-

करवाचौथ के व्रत में खुद को दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए नारियल पानी का सेवन करें। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाने में मदद करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा ताजे फल का जूस पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती।

दूध की फैनी-

पंजाबी सरगी की थाली में खीर या फैनी को जरूर शमिल किया जाता है। इससे दिनभर शरीर में शुगर की आवश्यक मात्रा और एनर्जी का लेवल बना रहता है। इसे खाने से दिन भर तंदरुस्ती महसूस होती है।

ड्राई फूट्स-

सरगी में ड्राई फूट्स खाने से दिनभर थकावट महसूस नहीं होती। करवा चौथ व्रत से पहली रात को 6 बादाम, 3 अखरोट, 4 किशमिश और फ्लैक्स सीड्स, सूरजमुखी के बीज आदि भिगोने के लिए रख दें। सुबह सरगी के समय इन भीगे हुए सूखे मेवा को खाएं। इससे शरीर को प्रोटीन, हेल्दी फैटी एसिड्स प्राप्त होंगे। जो दिनभर आपके शरीर का एनर्जी लेवल बनाए रखने में मदद करेंगे।

सेब-

सुबह सरगी में फल जरूर खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि फल बहुत जल्दी पच जाते हैं और शरीर को जरूरी पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सुबह खाली पेट एक सेब जरूर खाएं। इससे पूरे दिन न ही आपको गैस की समस्या होगी और न ही आप सुस्त रहेंगी।

ककड़ी-

खीरा खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और इसे पचाना भी काफी आसान होता है। करवा चौथ निर्जला व्रत हैं, ऐसे में प्यास से बचने के लिए ककड़ी का सेवन किया जा सकता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान-

डायबिटीज से पीडि़त महिलाएं करवा चौथ की सरगी में मीठा कम डालकर या फिर शुगर फ्री उत्पादों का प्रयोग कर सकती हैं।