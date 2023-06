International Day of Yoga 2023: कंसीव करने में हो रही है दिक्कत? 'Uterus' को हेल्दी बनाए रखते हैं ये 2 आसन

ऐप पर पढ़ें

Yoga Asanas To Make Your Uterus Healthy: आज भारत सहित पूरी दुनिया में बेहद उत्साह के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 21 जून को योग के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। योग न सिर्फ आपके मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में मदद करता है। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक खास थीम रखी गई है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग' (Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam) है। जिसका मतलब है- धरती ही परिवार है। इस थीम का मतलब धरती पर रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। योग की मदद से व्यक्ति अपने कई रोगों का इलाज आसानी से कर सकता है। खासकर महिलाओं को तो योग अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिन्हें गर्भाशय से जुड़ी कोई परेशानी या कंसीव करने में दिक्कत होती है वो भी योग की मदद से अपने गर्भाशय को हेल्दी बना सकती है। आइए आज योग दिवस के इस खास मौके पर जानते हैं ऐसे 2 खास योगासनों के बारे में जो आपके गर्भाशय को हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं।

तितली आसन-

गर्भाशय को हेल्दी बनाए रखने के लिए महिलाएं तितली आसन का अभ्यास कर सकती हैं। इसके नियमित अभ्यास से पैरों को मजबूती मिलती है और गर्भाशय भी हेल्दी बना रहता है। इ आसन को करने के लिए सबसे पहले सूर्य की ओर मुख करके बैठ जाएं।इसके बाद अपने पैरों को एकदम सीधा करके बैठने के बाद अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवों को एक-दूसरे से मिला दें। अब अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए पैरों के तलवों को पकड़ें। इसके बाद अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए तितली की तरह पैरों को ऊपर-नीचे हिलाएं। आप इस आसन को 5 मिनट तक कर सकते हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है वो इस आसन को करने से बचें।

सेतुबंधासन-

सेतुबंधासन करते समय व्यक्ति का शरीर एक पुल के समान नजर आता है। इस आसन को करने से पीठ, पेट, पैर, हाथों की मांसपेशियों मजबूत बनने के साथ गर्भाशय भी हेल्दी बनता है। जिससे महिला को कंसीव करने में मदद मिलती है। इस तरह को करने के लिए सबसे पहले योग मैट पर पीठ के बल लेटकर अपनी सांसों को सामान्य रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को बगल में रखते हुए अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए तलवों को जमीन पर रखें। अब अपनी दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने हिप्स को कंधों तक उठाने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए अपने हाथों को जमीन पर ही रखें। कुछ देर इसी मुद्रा में सांस रोककर बने रहे। इसके बाद सामान्य मुद्रा में आ जाएं। अब अपने पैरों को सीधा करते हुए इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं।

नोट-अगर आपको किसी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इन आसनों का अभ्यास करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।