योगा करने के बाद जरूर करें ये 5 चीजें, तभी मिलेगा शरीर को पूरा फायदा

ऐप पर पढ़ें

Things To Do After Yoga Practise: व्यक्ति के तन और मन को सेहतमंद बनाए रखने में योग का बहुत बड़ा महत्व होता है। नियमित योग के अभ्यास से कई तरह की बीमारियां दूर होने के साथ मानसिक तनाव भी दूर होता है। लेकिन कई बार योग के दौरान की जाने वाली कुछ गलतियों की वजह से व्यक्ति को योग का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। बल्कि योग के दौरान की जाने वाली कई लापरवाही चोट लगने का कारण जरूर बन जाती हैं। आइए जानते हैं योग का पूरा फायदा लेने के लिए योग करने के बाद कौन सी चीजें जरूर करनी चाहिए।

शवासन-

योग करने के तुरंत बाद अपने रूटिन काम करने से शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। योग का पूरा फायदा लेने के लिए योग करने के बाद करीब 10 मिनट तक शवासन, मकरासन या द्राधासन का अभ्यास करें। ऐसा करने से शरीर रिलैक्स होता है और व्यक्ति का तनाव भी कम होता है।

हल्की वॉक-

योग करने के बाद ताजी हवा में गहरी सांस लेते हुए हल्की वॉक जरूर करें। ऐसा करने से योग की थकावट दूर होने के साथ आप फ्रेश महसूस करेंगे।

हाइड्रेशन-

योग करने के बाद प्यास बुझाने के लिए तुरंत पानी पीने से बचें। पानी का सेवन आप योग करने के 15 मिनट के बाद धीरे-धीरे सिप करके कर सकते हैं। गर्मियों में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जीरा और सौंफ का पानी भी पीया जा सकता है।

नहाना-

योग के दौरान पसीना आना सामान्य बात है। ऐसे में योग करने के कुछ देर बाद शॉवर लेना चाहिए। नहाने से पसीना साफ होने के साथस्किन संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। योग करने के बाद शॉवर लेने से थकावट भी दूर होती है।

हेल्दी डाइट-

योग करने के बाद प्रोटीन से भरपूर डाइट का सेवन जरूर करें। इसके लिए आप टोफू, नट्स, पनीर और अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं।