Navratri Weight Loss: 9 दिनों में कम होगा लटकता पेट और वजन, बस फॉलो करें ये डायट प्लान

ऐप पर पढ़ें

चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होने वाली है, इस दौरान लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। ऐसे में ये एक अच्छा समय है जब आप वेट लॉस कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स कर सकते हैं। हालांकि, सही डायट पता ना होने पर कुछ लोगों का वजन नवरात्रि में बढ़ जाता है। कुछ लोग इस व्रत के दौरान पूरा दिन भूखे रहते हैं और फिर रात में घी में बने खाने से व्रत खोलते हैं, जो वजन बढ़ने का मुख्य कारण है। नवरात्रि में वेट लॉस करने के लिए हम आपको डायट प्लान के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप पेट और वेट दोनों को कम कर पाएंगे। इस डायट को फॉलो करते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। देखिए डायट प्लान और कुछ टिप्स-

ना करें ये गलती

अगर आप नवरात्रि व्रत के दौरान वजन घटाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। व्रत के दौरान वेट लॉस डायट प्लान में कुट्टू की पूड़ी और आलू के चिप्स ना खाएं। ये वजन बढ़ा सकते हैं। व्रत के दौरान अपनी मील्स को स्किप ना करें। इसी के साथ दिन में वॉक की जगह सुबह-सुबह वॉक के लिए जाएं।

नवरात्रि में कैसे करें वेट लॉस (How to Do Weight Loss During Navratri)

पहला दिन

नाश्ता- बादाम दूध के साथ रोस्टेड मखाना

मिड मॉर्निंग- नारियल पानी

लंच- पनीर और कुट्टू की एक रोटी

इवनिंग- फलों की चाट

डिनर- कम घी में बनी पालक की सब्जी और आलू उबला



दूसरा दिन

नाश्ता- केले का शेक(चिया सीड्स के साथ)

मिड मॉर्निंग- नारियल पानी

लंच- फलों का रायता

इवनिंग- खीरा सलाद या रायता

डिनर- बिना घी के कुट्टू की रोटी और दही



तीसरा दिन

नाश्ता-कुट्टू का चीला

मिड मॉर्निंग- नारियल पानी

लंच- उबले आलू की सलाद और दही या सब्जी

इवनिंग- खीरा रायता

डिनर- स्ट्रॉबेरी और केले का शेक



चौथा दिन

नाश्ता- सिंघाड़े की इडली

मिड मॉर्निंग- फल

लंच- समा के चावल का पुलाव

इवनिंग- ग्रीन टी

डिनर- घिये की सब्जी और दही



पांचवा दिन

नाश्ता- पपिते का शेक

मिड मॉर्निंग- नींबू पानी और एक फल

लंच-सब्जियों के साथ बनी साबुदाना टिक्की और दही

इवनिंग- ग्रीन टी

डिनर- सब्जियों की सलाद

छठा दिन

नाश्ता- पनीर भरकर कुट्टू चीला

मिड मॉर्निंग- नारियल पानी

लंच- समा चावल खिचड़ी

इवनिंग- ग्रीन टी

डिनर- पनीर के साथ कुछ सब्जी

सांतवा दिन

नाश्ता- कुट्टू का डोसा

मिड मॉर्निंग- नारियल पानी

लंच- कुट्टू आटा रोटी और रायता

इवनिंग- ग्रीन टी

डिनर- दूध और कुछ फल

आठवा दिन

नाश्ता- साबूदाना खिचड़ी

मिड मॉर्निंग- फ्रूट चाट

लंच- बिना तेल वाले पालक पनीर

इवनिंग- ग्रीन टी

डिनर- समा चावल का पुलाव

नौवा दिन

नाश्ता- बादाम के साथ मखाना खीर

मिड मॉर्निंग- ऑरेंज जूस

लंच- अन्नास और अनार का रायता

इवनिंग- ग्रीन टी

डिनर- शकरकंद चाट

इन बातों का रखें ख्याल

- खूब सारा पानी पीएं: इस दौरान छाछ, नारियल पानी जैसी चीजों को शामिल करें।

-ढ़ेरों सब्जियां खाएं: व्रत के दौरान आप जिन सब्जियों को खा सकते हैं उन्हें अपने डायट में शामिल करें। हालांकि आलू को कम से कम खाएं।

-हल्की एक्सरसाइज: व्रत के दौरान खाकर एक जगह बैठने से भी वजन बढ़ सकते हैं। इसलिए दिनभर में एक समय पर हल्की वॉक कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसे सुबह के समय करें।

- हेल्दी स्नैक्स: व्रत के दौरान कई तरह के स्नैक्स जैसे नमकीन और चिप्स बाजार में आने लगते हैं, लेकिन इन्हें खाने से बचें। अगर बीच-बीच में भूख लगती है तो रोस्टेड मखाने और चिप्स खा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामन्य जानकारी पर है। अगर आप इस डायट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।